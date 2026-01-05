Chelsea marca no fim e arranca empate contra o Manchester City

Foto: OLI SCARFF / AFP Jogo foi marcado pelo equilíbrio

Manchester City e Chelsea ficaram no empate em 1 a 1, pela 20ª rodada do Inglês, ontem, no Etihad Stadium. Tijjani Reijnders marcou para os donos da casa no fim do primeiro tempo, enquanto Enzo Fernández descontou para os visitantes nos acréscimos da partida.

A partida marcou o segundo compromisso do Chelsea após a saída de Enzo Maresca do comando da equipe. No clássico, o time londrino foi dirigido por Calum McFarlane, treinador do sub-20 do clube.

Com o resultado, o City chegou aos 42 pontos, ficando a seis do Arsenal, líder da Premier League. O Chelsea, por sua vez, soma 31 pontos e ocupa a quinta colocação.

O Chelsea encontrou dificuldades para criar ao longo do primeiro tempo. Mais organizado, o City abriu o placar aos 41, quando Rodri roubou a bola e acionou Cherki, que puxou o contra-ataque antes da finalização de Tijjani Reijnders para o gol.

Na volta do intervalo, o time de Londres conseguiu pressionar mais e teve sua principal chance logo aos três minutos, com Pedro Neto cara a cara com o goleiro, mas o camisa 7 finalizou para fora. Nos acréscimos, Enzo Fernández marcou o gol de empate para o Chelsea. Donnarumma chegou a defender a primeira finalização do camisa 8, mas, na segunda tentativa, não conseguiu evitar o gol.

Próximos jogos de City e Chelsea

Manchester City



Manchester City x Brighton - Campeonato Inglês

Data e horário: 7 de janeiro, às 16h30 (de Brasília)

Local: Etihad Stadium

Chelsea



Fulham x Chelsea - Campeonato Inglês

Data e horário: 07 de janeiro, às 16h30 (de Brasília)

Local: Craven Cottage