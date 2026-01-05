Em reformulação, Fortaleza oficializa saída de Sérgio Papellin, ex-diretor de futebol

Foto: Samuel Setubal Papelin deixa o Leão após 8 meses

O dia de ontem no Centro de Excelência Alcides Santos foi de nova despedida. Desta vez, o Fortaleza oficializou a saída de Sérgio Papellin, então diretor de futebol, após um pedido de demissão que partiu do próprio dirigente durante uma reunião. Com isso, praticamente toda a equipe de gestão que atuou em 2025 não faz mais parte do clube – a exceção fica por conta de Marcelo Boeck, assessor executivo.

Torcedor de infância e com diversos trabalhos no Fortaleza entre 2004 e 2025, período em que conquistou 13 títulos e os simbólicos acessos consecutivos da Terceira à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, incluindo a taça da Série B, o dirigente voltou ao Leão do Pici em maio do ano passado para tentar ajudar a equipe em um momento de completa crise. À época, ele fazia um bom trabalho no Remo.

Para tirá-lo do time paraense, o Fortaleza precisou pagar a multa rescisória prevista em contrato. Outros dois fatores determinantes para o retorno de Papellin, segundo ele mesmo, foram a questão familiar e o tempo de vínculo oferecido pelo Tricolor, de três anos. Com a confirmação do rebaixamento da equipe ao término de 2025, passou a acontecer uma profunda reformulação no departamento de futebol do Leão.

Antes de Papellin, outros nomes com papéis importantes também tiveram a saída anunciada. A primeira – e de maior impacto – foi a de Marcelo Paz, principal nome interno do clube e CEO da SAF Fortaleza. O dirigente vinha comandando o planejamento tricolor para a desafiadora temporada de 2026, mas, de forma repentina, informou que iria rescindir o contrato para assinar com o Corinthians, onde assumiu como diretor executivo.

Consigo, Paz levou Júlio Manso, ex-supervisor de futebol – ao todo, o profissional trabalhou no Fortaleza por 17 anos, em três passagens. Além dele, Thiago Ayres, ex-diretor de operações do Leão, recebeu convite do ex-CEO para trabalhar no Corinthians e aceitou. Por fim, Daniel de Paula, ex-gerente de futebol, foi demitido após 14 anos de trabalho no Pici.

A única figura remanescente foi Marcelo Boeck, que deve ser o responsável por auxiliar Pedro Martins, novo CEO da SAF do Tricolor, na transição de gestão. Algumas das demissões internas, inclusive, fazem parte das primeiras decisões tomadas pelo dirigente, que já afirmou, em entrevista divulgada pelo clube, quais são os desafios que tem pela frente.

“Já são alguns dias trabalhando intensamente, conversando com o mercado, com as pessoas aqui de dentro, e a gente já começou a caminhar e evoluir em muitos temas. Já estamos começando a resolver problemas. Acho que o principal tema daqui para frente é a resolução de problemas, tanto com relação a algumas saídas e movimentações que precisamos fazer, mas também às chegadas”, enfatizou o CEO.

Em meio às saídas, há algumas figuras ligadas ao clube que se colocaram à disposição para retornar e ajudar neste momento de reconstrução, como Geraldo Luciano, que já desempenhou papel de vice-presidente no clube, e Alex Santiago, ex-presidente e diretor de futebol do Leão.