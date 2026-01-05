Fortaleza supera Centro Olímpico por 1 a 0 na estreia da Copinha 2026

Foto: Agência NaCaraDoGol/Fortaleza EC Fortaleza estreou na Copinha 2026 com vitória sobre o Centro Olímpico-SP

O Fortaleza estreou com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Atuando no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, o Leão do Pici venceu o Centro Olímpico-SP por 1 a 0 na tarde deste domingo, 4, em duelo válido pela primeira rodada da competição. O gol do triunfo tricolor foi marcado por João Lima ainda no primeiro tempo do confronto.

Com o resultado positivo na estreia, o Tricolor assume provisoriamente a liderança do Grupo 23. O time leonino volta a campo na próxima quarta-feira , 7, às 15h15min (horário de Brasília), novamente no Estádio Nogueirão, para enfrentar o Confiança-PB pela segunda rodada da Copinha 2026.

Fortaleza 1x0 Centro Olímpico-SP: o jogo

O time comandado por Léo Porto começou a partida com boa postura, controlando a posse de bola e criando as melhores oportunidades. A superioridade em campo foi recompensada ainda na etapa inicial, quando, após cobrança de escanteio, a bola sobrou livre na área para João Lima empurrar para as redes e abrir o placar em solo paulista.

Com a vantagem construída, o Tricolor mostrou boa compactação defensiva e organização tática para administrar o resultado. Apesar do adversário ensaiar uma reação, a equipe cearense se manteve bem organizada defensivamente e pouco sofreu com as investidas. No segundo tempo, o Fortaleza ainda teve a chance de ampliar com Tomás Roco, que recebeu cruzamento de Rafael Vaz, mas finalizou por cima do gol.

Outros dois cearenses também entraram em campo ontem pela primeira rodada de seus grupos. O Ferroviário foi atropelado pelo Ibrachina-SP por 5 a 0, na Ibrachina Arena, na Mooca, em São Paulo. Já o Quixadá, estreante na competição, perdeu para a Ferroviária-SP por 1 a 0, em duelo no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara-SP.