João Fonseca desiste do ATP 250 de Brisbane devido à lesão na lombar

O ATP 250 de Brisbane teve um desfalque importante neste domingo. Um dos cabeças de chave do torneio, o brasileiro João Fonseca desistiu da disputa do evento por conta de uma lesão na lombar. A partida contra o norte-americano Reilly Opelka marcaria a estreia do tenista na temporada 2026.

Agora, fica a expectativa sobre a condição física de João Fonseca para o ATP 250 de Adelaide, que será disputado na próxima semana. Os dois torneios integram a preparação para o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada.

Com o abandono em Brisbane, existe a possibilidade de o brasileiro cair no ranking mundial. Atual 24º colocado, Fonseca não somará pontos no torneio australiano e pode deixar o top-30. Principal nome do tênis nacional, o atleta de 19 anos se destacou em 2025 ao conquistar dois títulos de ATP: Buenos Aires (250) e Basileia (500).

O ATP 250 de Adelaide é o último torneio preparatório antes do Aberto da Austrália. Na edição passada, João Fonseca iniciou a campanha ainda no qualifying e avançou até a segunda rodada da chave principal, quando foi eliminado pelo italiano Lorenzo Sonego. Na estreia, o brasileiro venceu o russo Andrey Rublev, então número 9 do mundo, em uma das maiores vitórias de sua carreira.

Sem João Fonseca, o norte-americano Frances Tiafoe protagonizou um dos principais jogos de ontem da chave masculina, em Brisbane. Ex-top 10 do mundo, ele superou o australiano Aleksandar Vukic por 2 sets a 0, com parcias 6/2 e 6/2, e avançou para a segunda rodada.

Com o resultado, Tiafoe se aproxima de um duelo aguardado contra Daniil Medvedev, cabeça de chave número 1 do torneio. Para que o confronto aconteça, o russo precisa superar Marton Fucsovics em sua estreia, marcada para esta segunda-feira. (Gazeta Esportiva)