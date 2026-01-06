Campeonato Cearense 2026 começa nesta terça, 6, com Maracanã x Ferroviário

Foto: FÁBIO LIMA Taça do Campeonato Cearense 2025 ficou com o Ceará

O Campeonato Cearense de 2026 começará oficialmente nesta terça-feira, dia 9, com um novo formato e um calendário mais curto. Para além da disputa pela taça do Manjadinho, que tem o Ceará como atual bicampeão, o torneio também envolve outras questões importantes para os clubes locais, como as vagas para a Série D nacional e para a Copa do Brasil.

Como de habitual, Ceará e Fortaleza largam como os grandes favoritos ao título. O Vovô, vencedor das duas edições mais recentes, ostenta atualmente a hegemonia estadual, com 46 taças, uma a mais que o Leão do Pici. Os dois clubes foram rebaixados em 2025 para a Série B do Brasileirão e vivem um momento de reformulação, com saídas e chegadas de atletas, dirigentes e comissões técnicas.

Correndo por fora está o Ferroviário, que tem como difícil missão tentar quebrar o domínio de Ceará e Fortaleza na competição — a dupla do Clássico-Rei alterna na conquista de títulos estaduais desde 1996. Foi o próprio Tubarão da Barra o último clube fora do Vovô e do Leão a vencer o Manjadinho, com o bi em 1994 e 1995.

O Ferroviário, inclusive, fará o jogo de abertura do Campeonato Cearense de 2026. O Tubarão, comandado pelo técnico português Nuno Moreira, visita o Maracanã, no Almir Dutra (em Maracanaú), às 19 horas. Importante destacar que, na primeira rodada do certame, nem o Ceará nem o Fortaleza entrarão em campo — os dois estreiam no fim de semana.

Além do embate entre o Tubarão e o Azulão, a rodada inicial do Manjadinho conta com outros três confrontos, sendo dois deles nesta quarta-feira, dia 7: Horizonte contra o Quixadá, no Domingão (Horizonte), às 19 horas, e Tirol contra o Floresta, no Presidente Vargas (Fortaleza), também às 19 horas. O duelo entre Iguatu e Maranguape acontece na quinta-feira, dia 8, às 19 horas, no Morenão (Iguatu).

O Ceará, por sua vez, entra em campo no sábado, dia 10, para encarar o Floresta, no Domingão, às 16h30min, com um time formado pelo elenco sub-20. Já o Fortaleza faz seu primeiro jogo no domingo, dia 11, no Clássico das Cores contra o Ferroviário, no PV, às 18 horas.

Ao lado do Coral, outra equipe que pode surgir como surpresa na edição deste ano é o Floresta, único representante do futebol cearense na Série C do Campeonato Brasileiro. A primeira divisão do Manjadinho 2026 ainda conta com as equipes de Iguatu, Tirol, Maranguape, Horizonte e Quixadá, que se dividem entre a luta pela permanência e a busca por vagas em competições nacionais.

No novo formato do torneio, os clubes participantes foram divididos em dois grupos: um formado por Ceará, Floresta, Iguatu, Tirol e Maranguape; e outro com Fortaleza, Ferroviário, Maracanã, Horizonte e Quixadá. Na primeira fase, o modelo será em turno único, com quatro partidas por clube, todas entre os times da mesma chave.

Classificam-se os três melhores de cada grupo. Já os dois últimos de cada chave disputarão o Quadrangular da Permanência (turno único, com três rodadas e dois times rebaixados). Na segunda fase, os três classificados de cada chave enfrentam os do outro grupo; dois avançam de cada lado para as semifinais.

Os semifinalista enfrentam times da mesma chave — assim, Ceará e Fortaleza só podem se reencontrar em caso de final. Diferentemente de edições anteriores, não haverá Clássico-Rei na primeira fase. Um detalhe é que os perdedores das semifinais farão um duelo valendo a medalha de bronze do torneio.

Tanto semifinais, quanto finais serão com jogos de ida e volta, enquanto as fases de grupo serão em turno único.

Confira a tabela detalhada da fase de grupos do Cearense 2026:

Rodada 1

6/1/2026 (terça-feira)

• 19 horas — Maracanã x Ferroviário — Estádio Almir Dutra (Maracanaú)



7/1/2026 (quarta-feira)

• 19 horas — Tirol x Floresta — Estádio Presidente Vargas (Fortaleza)



• 19 horas — Horizonte x Quixadá — Estádio Domingão (Horizonte)



8/1/2026 (quinta-feira)

• 19 horas — Iguatu x Maranguape — Estádio Morenão (Iguatu)



Rodada 2

10/1/2026 (sábado)

• 16h30min — Floresta x Ceará — Estádio Domingão (Horizonte)



• 19 horas — Quixadá x Maracanã — Estádio Abilhão (Quixadá)



11/1/2026 (domingo)

• 16 horas — Maranguape x Tirol — Estádio Moraisão (Maranguape)



• 18 horas — Ferroviário x Fortaleza — Estádio Presidente Vargas (Fortaleza)



Rodada 3

13/1/2026 (terça-feira)

• 19 horas — Maracanã x Horizonte — Estádio Almir Dutra (Maracanaú)



14/1/2026 (quarta-feira)

• 21h30min — Ceará x Maranguape — Estádio Presidente Vargas (Fortaleza)



• 19 horas — Iguatu x Tirol — Estádio Morenão (Iguatu)



15/1/2026 (quinta-feira)

• 20h30min — Fortaleza x Quixadá — Estádio Presidente Vargas (Fortaleza)



Rodada 4

16/1/2026 (sexta-feira)

• 18 horas — Ferroviário x Horizonte — Estádio Presidente Vargas (Fortaleza)



17/1/2026 (sábado)

• 16h30min — Ceará x Iguatu — Estádio Presidente Vargas (Fortaleza)



• 19 horas — Maranguape x Floresta — Estádio Moraisão (Maranguape)



18/1/2026 (domingo)

• 18 horas — Fortaleza x Maracanã — Estádio Presidente Vargas (Fortaleza)



Rodada 5

21/1/2026 (quarta-feira)

• 19 horas — Quixadá x Ferroviário — Estádio Abilhão (Quixadá)



• 21h30min — Tirol x Ceará — Estádio Presidente Vargas (Fortaleza)



• 21h30min — Floresta x Iguatu — Estádio Domingão (Horizonte)



22/1/2026 (quinta-feira)

• 20h30min — Horizonte x Fortaleza — Estádio Domingão (Horizonte)