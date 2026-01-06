Ceará enfrenta Carajás para firmar liderança do grupo 6 da Copinha

Foto: Alessandro Brito/Ceará SC Ceará vai em busca de sua segunda vitória na Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Em busca de classificação e da liderança do Grupo 6 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, o Ceará entra em campo nesta terça-feira, 5, às 21h30min, diante do Carajás-PA no estádio Prudentão, em Presidente Prudente, São Paulo, pela segunda rodada da maior competição de base do país. A partida terá transmissão da Cazé TV, no YouTube.

No embate, o Vovô vai em busca de se firmar como líder do chaveamento para encaminhar uma classificação para a próxima fase. O time é hoje líder do grupo após vencer o Olímpico-SE por 2 a 0 na primeira rodada.

Nesse jogo de estreia, também realizado no Prudentão, os tentos foram marcados ainda no primeiro tempo: o primeiro, em lance de gol contra, e o segundo nos minutos finais, com José Antônio.

Uma nova vitória nesta terça-feira, portanto, representa mais do que a simples manutenção da liderança para o Ceará. Com os três pontos já somados na estreia, o Alvinegro pode encaminhar a classificação para a próxima fase ainda na segunda rodada, o que permitiria chegar ao último compromisso da etapa inicial em situação mais confortável.

Isso porque, pesar do bom início e da ponta da tabela após a primeira rodada, o cenário do Grupo 6 ainda exige atenção. A chave segue aberta e o saldo de gols pode ter peso decisivo na definição das posições, sobretudo diante do confronto entre Grêmio Prudente e Olímpico-SE, fator que faz com que o Ceará entre em campo não apenas em busca da vitória, mas também atento a construir resultados que lhe deem vantagem na classificação.

No segundo jogo, para se assegurar na liderança, o Alvinegro precisará de uma nova vitória — e, se possível, com um bom saldo de gols para não ser superado pelo vice-líder e mandante do Grupo 6, o Grêmio Prudente, que enfrentará justamente o Olímpico-SE.

O Ceará vai em busca de seguir em vantagem frente aos donos da casa diante de uma equipe que ainda não somou pontos e que precisa desesperadamente deles. Isso porque, na primeira rodada, o Carajás foi superado pelo Grêmio Prudente por 2 a 1, sofrendo a virada com gol nos acréscimos. Para seguir com o sonho de classificação vivo, o adversário do Vovô precisa somar pontos.