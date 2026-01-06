Gabigol diz que volta ao Santos não é passo atrás e afirma: 'Estou pronto para ajudar o Neymar'

Foto: Raul Baretta/ Santos FC Coletiva de apresentação de Gabriel Barbosa, o Gabigol (05/01/2025)

A segunda-feira foi agitada na Vila Belmiro com a apresentação oficial do atacante Gabigol. O jogador, que vai usar a camisa 9, fez juras de amor ao clube que o revelou e prometeu dedicação para reescrever sua história.

"Em algum momento isso iria acontecer, sempre esteve na minha cabeça voltar para o Santos, para minha casa. Fui criado aqui dentro, então, desde os meus 8 anos. Tudo começou em casa. Rafaella (namorada dele e irmã do Neymar) começou a falar para voltar para Santos, os meus pais também. Sempre tive uma vontade de voltar. Não esperava que seria assim. E também com o presidente Marcelo (Teixeira), que me conhece desde pequenininho, as coisas começaram a acontecer", afirmou.

Bastante receptivo, Gabigol comentou sobre a possibilidade de estrear já no sábado, no Campeonato Paulista. Na conversa com os jornalistas, no entanto, ele colocou a responsabilidade da escalação no comando técnico de Juan Pablo Vojvoda. "Depende do mister", declarou o atacante.

Sobre Neymar e a parceria na Vila Belmiro, o polêmico centroavante usou um tom bastante solidário. "Estou pronto para poder ajudar o Neymar a estar muito bem dentro e fora de campo. A gente conversou quando ficou tudo certo. Estamos muito felizes por compartilhar vestiário e campo. Na seleção foi muito rápido e agora a gente vai poder viver perto", comentou.

Com poucos minutos no Cruzeiro em sua passagem pela equipe de Belo Horizonte em 2025, e relegado à reserva do centroavante Kaio Jorge, Gabigol foi questionado se a vinda para o Santos seria um passo atrás na sua carreira. A resposta veio com um tom de nostalgia.

"Se o passo atrás for voltar para o maior time da Terra... Não tem passo para trás melhor do que este. O tanto de ídolo que o Santos tem, a torcida que o Santos tem, este estádio aqui, onde o Rei (Pelé) jogou. Praticamente o único time que joga com a coroa aqui em cima, não vejo como isso. Eu vejo como uma história. A história do Santos é esta. Praticamente sempre foi assim, a mídia contra o Santos, e a gente sempre deu a voltar por cima. Eu preciso mais do Santos do que o Santos de mim", comentou.

Por fim, ele disse estar pronto para as cobranças e afirmou que vai comemorar os gols da mesma forma que fazia nos tempos de Flamengo. "Eu sou um jogador que respeito todos os clubes. Eu não sou o tipo que leva desaforo para casa, às vezes erro com isso. Comemorar gol é especial. Se me xingarem, se me tratarem da maneira que eu não acho correta, vou comemorar, sim "

Aos 29 anos, o artilheiro afirmou que vai emprestar sua experiência para o elenco. "Estou aqui para ajudar não só os meninos, mas os outros, e também ser ajudado. Sempre passa um filme na cabeça em Santos. Eu sento aqui e vejo os ídolos, chego no CT, vejo o Robinho Jr., o Bontempo. O que eles precisaram de mim, sabem que podem contar comigo", disse.

O Santos faz a sua estreia no Campeonato Paulista neste sábado, às 16 horas, na Vila Belmiro. O time comandando pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda vai receber o Novorizontino em seu primeiro desafio no estadual.

