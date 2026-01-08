Cearense 2026: Floresta larga com vitória; Horizonte e Quixadá empatam

Foto: Baggio Rodrigues/Floresta EC Floresta venceu o Tirol na rodada de estreia do Estadual 2026

O Floresta estreou com vitória no Campeonato Cearense de 2026. Na noite desta quarta-feira, 7, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o time alviverde superou o Tirol por 2 a 0 em jogo da primeira rodada do certame estadual. Os gols do duelo foram marcados por Rafinha e João Celeri.

Com o resultado positivo conquistado, o Lobo da Vila Manoel Sátiro assume a liderança do Grupo B da competição, que ainda tem Ceará, Iguatu, Maranguape e o próprio Tirol. O Verdão volta a campo no sábado, 10, na estreia do Alvinegro de Porangabuçu, enquanto a Coruja medirá forças com o Maranguape, no domingo, 11.

Atuando no Estádio Presidente Vargas, a equipe comandada pelo técnico Leston Júnior conseguiu boa vantagem já na etapa inicial. Isso porque, aos 18 minutos, Rafinha abriu o placar. No lance, Bismark tocou para o camisa 11, que finalizou forte na saída do goleiro Rayr. Depois, aos 36, João Celeri ampliou o marcador após cruzamento na área. O segundo tempo, por sua vez, foi pouco movimentado e a partida terminou em 2 a 0 para o Floresta.

Já no estádio Domingão, em Horizonte, o time da casa ficou no empate sem gols com o Quixadá. Com a igualdade em casa, o Galo do Tabuleiro fica na segunda colocação do Grupo A, seguido pelo próprio Quixadá, que agora é terceiro. A chave ainda conta com o líder Ferroviário, o lanterna Maracanã e o Fortaleza, que ainda não estreou.

Ainda em ritmo de pré-temporada, Horizonte e Quixadá protagonizaram um primeiro tempo sonolento na Região Metropolitana de Fortaleza, com poucas chances para ambos os lados. Na etapa final, o time da casa adotou postura mais agressiva, mas perdeu chances claras e o jogo acabou empatado sem gols.