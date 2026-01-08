Fortaleza vence Confiança-PB e garante classificação antecipada na 2ª fase da Copinha

Foto: Agência NaCaraDoGol / Fortaleza EC O Fortaleza está classificado para a segunda fase da Copinha.

O Fortaleza está confirmado na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Na tarde desta quarta-feira, 7, o Tricolor do Pici garantiu o avanço ao bater o Confiança-PB por 4 a 2, no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, pela segunda rodada do maior torneio de base do Brasil.

Lucas Emanoel, Caio Wesley, Kauã Rocha e Rafael Vaz marcaram para o Leão, em uma partida sem grandes dificuldades para a equipe cearense. Com o triunfo, o time também assumiu a liderança do Grupo 23.

O grupo comandado por Léo Porto agora buscará fechar a primeira fase com 100% de aproveitamento. Um empate, no entanto, já assegura a manutenção da liderança da chave. Na próxima rodada, o Leão enfrenta o União Mogi, novamente no estádio Nogueirão, no sábado, 10, às 15h15min.

O Fortaleza é o segundo time cearense garantido na segunda fase da competição de base. Nessa terça-feira, 6, o Ceará também confirmou vaga na Copinha ao vencer o Carajás por 3 a 0. A situação dos outros times locais, porém, é delicada no torneio.

No Grupo 30, o Ferroviário segue vivo, mas está na lanterna, com apenas um ponto somado. O ponto foi conquistado nesta quarta-feira, em empate em 0 a 0 contra o Bangu, na Ibrachina Arena. Mesmo sem qualquer vitória na competição, o Tubarão da Barra mantém chances de classificação porque os outros times do chaveamento, Ibrachina e Santo André, também empataram.

Desta forma, a equipe poderá avançar caso some uma vitória na terceira rodada diante do Santo André. As duas equipes se enfrentam neste sábado, 10, às 13 horas, novamente na Ibrachina Arena, palco dos jogos do Grupo 30.

A classificação do Quixadá, no Grupo 15, já depende de outros resultados. Nesta quarta-feira, o time cearense empatou em 1 a 1 com o Cuiabá. Com a igualdade, ficou a três pontos de distância da segunda colocação. Para avançar, a equipe precisa vencer e torcer por derrota do Cuiabá — que enfrenta a Ferroviária, dona da casa —, precisando ainda reverter a vantagem de três gols de saldo do rival.