Pedro Martins vê Fortaleza com "futuro brilhante" e confia na retomada após rebaixamento

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Pedro Martins se apresenta ao elenco do Fortaleza

Novo CEO de futebol do Fortaleza, Pedro Martins ressaltou a confiança na retomada do clube após o rebaixamento para a Série B. O dirigente explicou a escolha pelo Tricolor em meio ao momento de turbulência, falou sobre a vontade de participar da reconstrução financeira da agremiação e destacou a força do projeto do Leão.

“Quando você começa a olhar a representatividade do Fortaleza, o tamanho que ele tem e tudo que ele conquistou, foi por isso que optei por esse caminho. Por mais que seja uma turbulência agora, eu olho como um clube de futuro brilhante. Fazer parte dessa história é motivo de orgulho”, afirmou.

“Tomei essa decisão pensando na história que quero contar quando olhar para trás. Quero poder dizer que participei da construção de um Fortaleza forte, vitorioso e com equipes marcantes”, completou o CEO.

Pedro salientou ainda a importância do trabalho coletivo no processo de reconstrução do clube. “Existe uma diferença entre turbulência e dificuldade. Estou olhando para o futuro. O momento de dificuldade financeira vai passar. Vamos sentar na cadeira e trabalhar, passo a passo. Não é o Pedro sozinho que vai resolver o problema. Temos muita gente boa aqui. A união do clube vai fazer com que a gente supere esses problemas muito rápidos. As pessoas abriram todos os problemas para mim. Vamos ter que superar”, comentou.

Em vários momentos da coletiva, o dirigente falou sobre os “valores” do clube, que foram fundamentais para que ele aceitasse o desafio. Antes de assumir o Tricolor, o profissional passou pelo Santos, seu último trabalho.

“Depois do Santos, parei, respirei e fui olhar o mercado para entender que clube faria sentido”, explicou. A busca, segundo ele, era por uma instituição que dialogasse com sua visão de futebol e de gestão.

“O Fortaleza conecta muito com o que penso sobre projetos desportivos”, disse. O dirigente destacou que a essência do clube é um fator central nas decisões do dia a dia, desde a montagem do elenco até negociações e acordos institucionais. “Quando converso com os dirigentes, fica claro que a essência do Fortaleza é fundamental na escolha de jogadores e na forma como o clube toma decisões.”

Questionado sobre possíveis comparações com Marcelo Paz, ex-CEO do Fortaleza e atual diretor de futebol do Corinthians, Pedro Martins demonstrou naturalidade com a situação.

“Já conhecia o Marcelo Paz, tive contato com ele algumas vezes e sempre tive uma grande admiração pelo projeto Fortaleza e por tudo o que foi construído. Cada um tem a sua história. Eu sou um profissional de mercado. Tenho respeito e admiração grande pela instituição. O Marcelo veio da arquibancada”, disse.

“Não se trata de substituição, mas de composição. Todo mundo que está aqui está pelo crescimento do Fortaleza. Em momentos distintos, eu, da minha forma, além das pessoas que estarão ao meu lado e acima, vou construir a minha identidade e respeitar as instituições, pensando no momento atual e no futuro do clube”, completou.