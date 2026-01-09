Ameaças à hegemonia?

O Campeonato Cearense de 2026 começou há poucos dias, mas já vem reaquecendo um debate que, nos últimos anos, parecia distante para o contexto local. Isso porque Floresta e Ferroviário podem surgir como forças capazes de tensionar a hegemonia de Ceará e Fortaleza no Estadual.

O contexto da segunda rodada do certame, inclusive, contribui para fortalecer essa percepção. Neste sábado, 10, o Lobo da Vila Manoel Sátiro enfrenta o Vovô, enquanto no domingo, 11, o Tubarão da Barra mede forças com o Leão. Por sinal, ambos os times chegam embalados após vitórias convincentes na estreia.

O Floresta largou com autoridade no Manjadinho. Na noite da última quarta-feira, 7, no estádio Presidente Vargas, o time alviverde venceu o Tirol por 2 a 0, sem maiores dificuldades. Os gols de Rafinha e João Celeri garantiram os primeiros três pontos e colocaram o Lobo na liderança do Grupo B, ao lado do Iguatu, que bateu o recém promovido Maranguape ontem. A chave conta ainda com o Ceará, que ainda não estreou. A atuação do time treinado por Leston Júnior chamou atenção pela organização coletiva e pela intensidade.

O projeto do Verdão para 2026 passa justamente por elevar o nível de competitividade no Estadual. Conforme apurado pelo Esportes O POVO, a meta é voltar a disputar uma semifinal do Campeonato Cearense, algo que não ocorre desde 2019. Para isso, a diretoria optou pela permanência do técnico Leston Júnior, que esteve muito perto de conduzir a equipe ao acesso à Série B em 2025, perdido por margem mínima. O elenco recebeu reforços pontuais, como o goleiro Jéferson Souza, o zagueiro João Victor, o volante Danrley e os atacantes Rafinha e João Celeri — que já deixaram sua marca.

O Ferroviário, por sua vez, também iniciou a temporada de forma positiva. Na terça-feira, 6, o Ferrão venceu o Maracanã por 1 a 0, fora de casa, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú. O triunfo foi resultado uma estratégia tática eficiente, com forte compactação defensiva e transições rápidas. O golaço de bicicleta de Kiuan, já no segundo tempo, coroou uma atuação madura do Tubarão da Barra, que assumiu a liderança do Grupo A, à frente de Horizonte e Quixadá, que empataram na estreia; Maracanã, rival derrotado, e Fortaleza, que ainda vai debutar no certame.

Para o Tubarão da Barra, o Estadual é tratado como prioridade máxima internamente. O clube coral busca encerrar um jejum de mais de três décadas sem título cearense, já que a última conquista ocorreu em 1995. A SAF, agora oficialmente administrada pela empresa Makes, apostou no português Nuno Pereira para comandar o projeto. Apesar de ser apenas seu segundo trabalho como técnico profissional, o treinador traz experiências em clubes tradicionais de Portugal, como Boavista, Rio Ave e Tondela.

A diretoria do Tubarão também se movimentou no mercado para fortalecer o elenco. Entre os destaques estão o goleiro André Luiz, o zagueiro Jeffão, os meio-campistas Lucas Black e Thalisson, além dos atacantes Jefinho e Yair Mina.

Com Ceará e Fortaleza vivendo momentos de transição após rebaixamento duplo e adotando processos mais graduais em 2026, Floresta e Ferroviário podem aparecer como postulantes ao topo do pódio estadual.