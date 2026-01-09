Com prioridades definidas no mercado, Ceará tem espinha dorsal para início de temporada

Foto: Samuel Setubal Zanocelo é peça-chave para o meio de campo do Ceará

Com o início da temporada de 2026, o Ceará começa a desenhar com maior clareza a espinha dorsal do elenco que terá a missão de disputar o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e, sobretudo, a Série B do Campeonato Brasileiro.

Atento ao mercado da bola, o Vovô já possui uma base definida que serve como ponto de partida para a comissão técnica de Mozart Santos avaliar carências e direcionar as próximas investidas. Até o momento, o clube anunciou oficialmente três contratações: o lateral-direito Alex Silva, campeão da Série B de 2025 com o Coritiba, e o atacante Juan Alano, que retorna ao futebol brasileiro após seis temporadas no Japão, e o lateral-esquerdo Fernando, ex-Athletico-PR.

Além disso, o Alvinegro de Porangabuçu encaminhou a contratação do goleiro Jorge, de 24 anos, junto ao Grêmio. O arqueiro chega por empréstimo até o fim da temporada e passa a disputar posição com os demais nomes do setor.

No gol, portanto, Mozart contará com Bruno Ferreira, titular nas duas últimas temporadas, Richard, que busca retomar espaço após longo período lesionado, e Jorge, que chega para aumentar a concorrência interna. A avaliação da diretoria é de que a disputa tende a elevar o nível do setor, hoje considerado bem servido.

A zaga, por sua vez, aparece como um dos principais pontos de atenção no planejamento do clube. Atualmente, o Ceará tem à disposição Éder, Luiz Otávio, Marllon e Gilmar. Ídolo do clube, Luiz Otávio renovou contrato, mas deve ter papel mais pontual, também em razão do histórico recente de lesões. O jovem Gilmar surge como alternativa imediata no banco, enquanto Éder e Marllon formam a dupla mais provável. Ainda assim, internamente, a cúpula entende ser fundamental a chegada de mais um zagueiro com perfil de titular, capaz de elevar o nível competitivo do setor — uma das três prioridades no mercado.

Nas laterais, o cenário é considerado equilibrado. Pela direita, o novo reforço Alex Silva disputa espaço com Rafael Ramos, enquanto pelo lado esquerdo Eric Melo e Fernando compõem o setor. A leitura é de que, ao menos neste momento, as laterais estão supridas.

O meio-campo é visto como o setor mais estruturado do elenco. Dieguinho, Lucas Lima, Matheus Araújo, Richardson, Zanocelo e Vina oferecem variedade de características e possibilitam diferentes formações.

Zanocelo, que será comprado junto ao Santos, é tratado como peça-chave para 2026, enquanto Vina segue como principal referência técnica. Não há, por ora, prioridade por reforços para o setor.

Já no ataque residem duas das maiores lacunas do elenco. Hoje, o Ceará conta com Fernandinho, Giulio, Juan Alano, Lucca e Pedro Henrique, mas a saída de Guilherme abriu uma ausência clara no setor ofensivo. Por isso, a contratação de um centroavante é tratada como prioridade absoluta. Além disso, o clube também busca um ponta com capacidade de desequilíbrio individual, entendendo que o setor carece de mais agressividade e regularidade.