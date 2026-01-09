Logo O POVO+
Com prioridades definidas no mercado, Ceará tem espinha dorsal para início de temporada
Alvinegro busca reforços pontuais para aumentar números de opções no elenco. Mozart tem boa base para começo de trabalho
Zanocelo é peça-chave para o meio de campo do Ceará (Foto: Samuel Setubal)
Com o início da temporada de 2026, o Ceará começa a desenhar com maior clareza a espinha dorsal do elenco que terá a missão de disputar o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e, sobretudo, a Série B do Campeonato Brasileiro.

Atento ao mercado da bola, o Vovô já possui uma base definida que serve como ponto de partida para a comissão técnica de Mozart Santos avaliar carências e direcionar as próximas investidas. Até o momento, o clube anunciou oficialmente três contratações: o lateral-direito Alex Silva, campeão da Série B de 2025 com o Coritiba, e o atacante Juan Alano, que retorna ao futebol brasileiro após seis temporadas no Japão, e o lateral-esquerdo Fernando, ex-Athletico-PR.

Além disso, o Alvinegro de Porangabuçu encaminhou a contratação do goleiro Jorge, de 24 anos, junto ao Grêmio. O arqueiro chega por empréstimo até o fim da temporada e passa a disputar posição com os demais nomes do setor.

No gol, portanto, Mozart contará com Bruno Ferreira, titular nas duas últimas temporadas, Richard, que busca retomar espaço após longo período lesionado, e Jorge, que chega para aumentar a concorrência interna. A avaliação da diretoria é de que a disputa tende a elevar o nível do setor, hoje considerado bem servido.

A zaga, por sua vez, aparece como um dos principais pontos de atenção no planejamento do clube. Atualmente, o Ceará tem à disposição Éder, Luiz Otávio, Marllon e Gilmar. Ídolo do clube, Luiz Otávio renovou contrato, mas deve ter papel mais pontual, também em razão do histórico recente de lesões. O jovem Gilmar surge como alternativa imediata no banco, enquanto Éder e Marllon formam a dupla mais provável. Ainda assim, internamente, a cúpula entende ser fundamental a chegada de mais um zagueiro com perfil de titular, capaz de elevar o nível competitivo do setor — uma das três prioridades no mercado.

Nas laterais, o cenário é considerado equilibrado. Pela direita, o novo reforço Alex Silva disputa espaço com Rafael Ramos, enquanto pelo lado esquerdo Eric Melo e Fernando compõem o setor. A leitura é de que, ao menos neste momento, as laterais estão supridas.

O meio-campo é visto como o setor mais estruturado do elenco. Dieguinho, Lucas Lima, Matheus Araújo, Richardson, Zanocelo e Vina oferecem variedade de características e possibilitam diferentes formações.

Zanocelo, que será comprado junto ao Santos, é tratado como peça-chave para 2026, enquanto Vina segue como principal referência técnica. Não há, por ora, prioridade por reforços para o setor.

Já no ataque residem duas das maiores lacunas do elenco. Hoje, o Ceará conta com Fernandinho, Giulio, Juan Alano, Lucca e Pedro Henrique, mas a saída de Guilherme abriu uma ausência clara no setor ofensivo. Por isso, a contratação de um centroavante é tratada como prioridade absoluta. Além disso, o clube também busca um ponta com capacidade de desequilíbrio individual, entendendo que o setor carece de mais agressividade e regularidade.

