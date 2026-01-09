SAF do Fortaleza apresenta nova formação do Conselho de Administração

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Membros do Conselho de administração da SAF, Bruno Cals e Bruno Acioli, em coletiva no CT Alcides Santos

A SAF do Fortaleza apresentou, na noite desta quinta-feira, 8, a proposta de nova composição do Conselho de Administração para o biênio 2026–2027. O anúncio foi feito por meio de nota oficial publicada no site do clube, assinada por Rolim Machado, presidente do Leão, e Wendell Regadas, presidente do Conselho Deliberativo.

A indicação segue agora os trâmites internos para avaliação e deliberação. Embora os nomes já estejam postos, a nomeação formal da nova composição será realizada apenas na próxima semana.

A definição ocorrerá na quarta-feira, 14, com a relação dos cinco nomes indicados para integrar o órgão em 2026. A possibilidade de uma decisão mais célere chegou a ser cogitada, com escolha já nesta sexta-feira, 9, por meio de pedido emergencial e sem necessidade de cumprir a exigência estatutária de publicação do edital com antecedência mínima de cinco dias.

No entanto, prevaleceu a opção por seguir o rito regular. A decisão busca evitar questionamentos jurídicos, especialmente diante do atual momento de instabilidade política vivido pelo clube. Em um cenário sensível, o cuidado com prazos e com o cumprimento literal do estatuto se impõe como forma de blindagem institucional.

Na próxima semana, os nomes indicados serão submetidos a avaliação dos conselheiros. Três das cinco indicações cabem ao presidente da Diretoria Executiva, Rolim Machado, enquanto as outras duas são de responsabilidade do presidente do Conselho Deliberativo, Wendell Regadas.

Entre os indicados está Aniele Pinzon, formada em Administração e com formação em Psicologia pela Universidade de Fortaleza. Empresária e sócia da Extinzo, integra a Associação dos Jovens Empresários do Ceará (AJE Fortaleza), onde já ocupou coordenação e, no clube, preside a Comissão de Apoio ao Sócio Torcedor.

Outro nome indicado é Bruno Acioli, executivo com experiência em governança, auditoria, finanças e gestão de riscos. Contador, possui MBAs na área e já atuou em Conselhos Fiscais e no Conselho de Administração da SAF.

Também integra a proposta Bruno Cals, vice-presidente financeiro da Ezze Seguros. Mestre e doutor em Finanças pela USP, possui MBA Executivo pelo Coppead/UFRJ e atualmente é vice-presidente do Conselho de Administração da SAF.

A lista inclui ainda Eduardo Jucá, neurocirurgião pediátrico, professor e pesquisador. Médico e PhD pela USP, possui MBA em Gestão e preside a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica no biênio 2024–2025.

Por fim, foi indicado Julio Correia, médico formado pela Universidade Federal do Ceará, com residência em Medicina Nuclear pela Unicamp e formação complementar na área de gestão e auditoria em saúde.

No presente momento, o Conselho de Administração da SAF tem Fabiano Barreira como presidente e Bruno Cals como vice-presidente, além dos membros Bruno Acioli, Lauro Chaves Neto e Zakaria Benzaama. A composição, portanto, passa por renovação, ao mesmo tempo em que preserva nomes com experiência na estrutura societária do clube. (Com Lucas Mota)