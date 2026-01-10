Copinha: Ceará avança em segundo; Fortaleza decide liderança do grupo

Foto: Agência NaCaraDoGol/Fortaleza EC Fortaleza estreou na Copinha 2026 com vitória sobre o Centro Olímpico-SP

Classificado com antecedência, o Ceará perdeu por 2 a 1 para o Grêmio Prudente nesta sexta-feira, 9, pela última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, no Estádio Prudentão. O Alvinegro de Porangabuçu avançou à segunda fase na segunda colocação do Grupo 6, somando seis pontos.

Quem também está na segunda fase é o Fortaleza. O time entra em campo neste sábado, 10, às 15h15min, em Mogi das Cruzes (SP), para enfrentar o União Mogi. O duelo não vale apenas o cumprimento de tabela, mas também coloca em jogo a liderança do Grupo 23.

Isso porque o Tricolor do Pici encara justamente o único adversário do chaveamento que também segue invicto. Na estreia, o União Mogi venceu o Confiança-PB por 2 a 0. Na segunda rodada, superou o Centro Olímpico por 1 a 0 — placar mínimo, mas suficiente para garantir a classificação antecipada do time da casa e mantê-lo na perseguição ao Fortaleza pela ponta do grupo, fator que pode pesar na definição dos confrontos da próxima fase.

O Leão chega à terceira rodada com campanha igualmente invicta. Na estreia, venceu o Centro Olímpico por 1 a 0, e depois aplicou 4 a 0 na segunda partida, resultado que colocou o Tricolor na liderança do Grupo 23. Agora, o objetivo é manter os 100% de aproveitamento — missão que passa por enfrentar o adversário embalado e jogando ao lado da torcida.

A situação dos demais representantes cearenses na Copinha é bem mais complicada do que apenas lidar com a torcida adversária. O Ferroviário enfrenta o Santo André às 11 horas deste sábado, 10, precisando não só vencer, mas também contar com uma combinação favorável de resultado para seguir vivo na competição.

O Tubarão ocupa atualmente a lanterna do Grupo 30, com apenas um ponto somado. O empate sem gols diante do Bangu, na segunda rodada, garantiu o único ponto coral até aqui, já que, na estreia, o time havia sido goleado por 5 a 0 pelo Ibrachina. Neste cenário, apenas uma vitória sobre o Santo André, aliada a uma derrota do Bangu, mantém o Ferroviário com chances de avançar à segunda fase da Copinha.

Entre os cearenses que ainda buscam classificação, está também o Quixadá, que enfrenta o América-RJ na Fonte Luminosa, às 17h15min. A equipe também depende de resultados paralelos: além de vencer, precisa torcer por um triunfo da Ferroviária sobre o Cuiabá, de preferência por um bom saldo de gols, para ter condições de avançar no torneio.

No Prudentão, o resultado foi definido no segundo tempo. Carlos André abriu a placar pros donos da casa, Zé Antonio igualou para o Ceará, mas Carlos André, de bicicleta, decretou a vitória do time paulista.