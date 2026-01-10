Marrocos e Senegal avançam às semifinais da Copa Africana de Nações

Foto: PAUL ELLIS / AFP O atacante número 10 do Marrocos, Brahim Diaz, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida de futebol das quartas de final da Copa Africana de Nações (CAN) entre Camarões e Marrocos, no estádio Príncipe Moulay Abdallah, em Rabat, em 9 de janeiro de 2026.

O Marrocos se classificou para as semifinais da Copa Africana de Nações (CAN), da qual é o país anfitrião, ao derrotar Camarões por 2 a 0 na noite desta sexta-feira, 9, em Rabat. Mais cedo o Senegal foi o primeiro a se classificar para as semifinais do torneio ao vencer o Mali por 1 a 0, em Tânger.

Diante de 64.000 torcedores no imponente estádio Príncipe Moulay Abdellah, os 'Leões do Atlas' abriram o placar no primeiro tempo com o artilheiro Brahim Diaz (26 minutos), que chegou a cinco gols na competição, antes de ampliar a vantagem na segunda etapa (19) por meio de Ismaël Saibari.

A seleção marroquina, que foi superior aos camaroneses durante grande parte do jogo, agora aguarda na semifinal, na próxima quarta-feira, o vencedor do duelo entre Nigéria e Argélia, que jogam neste sábado.

Sem dúvida, esse será um teste muito mais difícil para a equipe comandada pelo técnico Walid Regragui. Marrocos, semifinalista da Copa do Mundo de 2022, está sob imensa pressão para conquistar a Copa Africana de Nações, meio século depois de seu único título continental, em 1976.

Esta é a primeira vez que a seleção marroquina chega às semifinais desde 2004, quando perdeu para a Tunísia. Os anfitriões escalaram a mesma equipe titular que obteve a vitória por 1 a 0 sobre a Tanzânia nas oitavas de final, com Brahim mais uma vez mostrando seu faro de gol ao abrir o placar após um escanteio cobrado pelo capitão Achraf Hakimi e desviada na primeira trave por Ayoub El Kaabi.

Brahim, de 26 anos, que é reserva no Real Madrid, marcou em todas as suas cinco partidas no torneio, um feito inédito na história da CAN. "Hoje ele foi o fator decisivo para a minha equipe. Ele tem sido incrível na competição. Esta noite correu e lutou, enviando uma mensagem para o resto da equipe", disse Regragui sobre Brahim.

"Isto é histórico. O Marrocos não chegava às semifinais há 22 anos. Merecemos, mas temos que manter os pés no chão para continuar a fazer história", acrescentou.

O primeiro gol tranquilizou a torcida local, que aplaudiu a equipe no intervalo, após ver Abde Ezzalzouli e El Kaabi quase ampliarem.

Camarões mudou sua estratégia no segundo tempo, mas a defesa marroquina permaneceu sólida até que Saibari, do PSV Eindhoven, garantiu a vitória.

Campeões africanos de 2021 e um dos favoritos ao título, Senegal terá pela frente, na quarta-feira, a Costa do Marfim, atual campeã, ou o forte Egito, que se enfrentam no sábado.

O atacante Iliman Ndiaye marcou o gol da vitória da seleção senegalesa aos 27 minutos e os malianos ficaram com um jogador a menos com a expulsão do meio-campista e capitão Yves Bissouma nos acréscimos do primeiro tempo ao cometer uma falta em Idrissa Gana Gueye. Foi o terceiro cartão vermelho recebido por Mali no torneio.

Os malianos foram prejudicados no gol por um erro de outro jogador fundamental da equipe, o goleiro Djigui Diarra, que permitiu que um cruzamento de Krépin Diatta passasse por baixo do seu corpo, sendo aproveitado por Ilimane Ndiaye.

O goleiro, no entanto, se recuperou em seguida, fazendo defesas espetaculares em tentativas de Sadio Mané e Pathé Ciss. Ele também desviou um chute de Malick Diouf para o travessão nos acréscimos do primeiro tempo e outro de Lamine Camara para a trave. Mas o prejuízo já estava feito.