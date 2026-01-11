Com time sub-20, Ceará joga bem e estreia no Cearense com vitória sobre o Floresta

Foto: Felipe Santos / Ceará SC Enzo, atacante do Ceará, comemora gol marcado diante do Floresta

O Ceará estreou com vitória no Campeonato Cearense de 2026. Na tarde deste sábado, 10, no estádio Domingão, em Horizonte, o Vovô, que atuou com o time sub-20, venceu o Floresta por 1 a 0 em jogo da segunda rodada do certame estadual. O único gol do duelo foi marcado por Enzo.



Com o triunfo conquistado, o Alvinegro de Porangabuçu assume a terceira colocação do Grupo B do Estadual, logo atrás do Iguatu e do próprio Floresta — o único com duas partidas na chave. O próximo compromisso do time será diante do Maranguape, na quarta-feira, 14, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Sob o sol de Horizonte, os times protagonizaram um primeiro tempo truncado, com poucas oportunidades claras, mas que apresentou um panorama interessante a partir da postura adotada pelas equipes, sobretudo pelo Vovô.

Logo no início, aos 2 minutos, o Alvinegro deu o primeiro sinal de que, mesmo com o time sub-20, iria propor jogo. Em cobrança de falta, o lateral-esquerdo Samuel Barreto arriscou direto para o gol, exigindo atenção do goleiro Jeferson, que se esticou para acompanhar a bola e afastar o perigo.

Nos minutos seguintes, o jogo seguiu muito disputado no meio-campo, com forte marcação e dificuldades na construção ofensiva dos dois lados. Ainda assim, especialmente até a metade da etapa inicial, foi o Ceará quem demonstrou maior desejo de ter a bola e avançar suas linhas. A equipe jovem buscou acelerar as transições e ocupar o campo ofensivo, enquanto o Verdão encontrava problemas para articular jogadas no último terço.

Aos 19 minutos, a postura alvinegra voltou a se traduzir em chegada perigosa. Em uma saída rápida pelo lado direito, Enzo puxou o contra-ataque e tocou para Gabriel Amaral, que finalizou para nova defesa do goleiro alviverde.

Depois, em rara subida ao ataque, o Floresta fez boa jogada. Aos 27, Marco Antônio cobrou falta de longe e mandou direto, obrigando o goleiro Gustavo Martins a realizar grande defesa no Domingão. Apesar da chance, o time da Vila Manoel Sátiro não conseguiu impor agressividade nos minutos seguintes.



Com isso, o primeiro tempo terminou com um Ceará mais propositivo, mostrando personalidade e organização coletiva, enquanto o Floresta ficou abaixo das expectativas.

Na volta para a etapa final, os times alternaram a posse da bola e deixaram o duelo mais aberto. A primeira chance, por sinal, foi criada pelo Lobo da Vila Manoel Sátiro em chute forte de Bismarck. Gustavo Martins, bem posicionado, defendeu e evitou o gol alviverde.

Após a chegada, a equipe comandada por Leston Júnior ganhou confiança e mostrou mais agressividade. O Vovô, por sua vez, foi letal. Em jogada pela esquerda, Giulio driblou quase toda a defesa adversária e cruzou rasteiro na área para Enzo, que chegou e finalizou para abrir o placar em Horizonte.



Na sequência, o time alvinegro ficou perto de ampliar o marcador: em cobrança de falta, João Gabriel acertou o travessão. Insatisfeito com o resultado, o Floresta se lançou ao ataque para tentar empatar, mas cedeu espaço defensivo e viu o Ceará acertar a trave com Melk.

Aos 23, o Verdão voltou a ameaçar com Bismark, que cobrou falta e obrigou Gustavo Martins a realizar boa intervenção. Como resposta, a equipe do técnico Alison Henry levou perigo com Melk. No lance, o camisa 40 alvinegro finalizou, mas a bola desviou.

Na reta final do confronto, o Floresta assumiu as rédeas e tentou achar espaços na defesa alvinegra, que, por sua vez, mostrou boa compactação. Com isso, o Vovô segurou o triunfo e somou os primeiros três pontos no Manjadinho.

Floresta 0x1 Ceará - Ficha técnica

Floresta

4-3-3: Jeferson Souza; Eliandro, Eduardo, João Victor e Cedrik; Marco Antônio, Danrley (Nonato) e Guilherme Borges; Bismark (Vitinho), João Celeri (Thailor) e Diogo Mourão (Matheusinho). Técnico: Leston Júnior

Ceará

4-3-3: Gustavo Martins; Aloísio, Uchella, Gabriel Silva e Samuel (Boateng); João Gabriel, Pedro Esli e Melk; Enzo (Rian Patric), Amaral (Kauã Ziegler) e Giulio. Téc: Alison Henry

Local: Estádio Domingão, em Horizonte (CE)

Data: 10/1/2026

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique/CE

Assistentes: Beatriz Ferreira/CE e Fernando Bandeira/CE

Gols: 11min/2ºT - Enzo (CEA)

Cartões amarelos: Eliandro, Bismark (FLO), Pedro Esli, Enzo, Aloísio (CEA)

Público e renda: 2.771 pessoas e R$ 58.695,00