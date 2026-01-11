Fortaleza avança em primeiro; Ferroviário e Quixadá são eliminados

Foto: Abraão Santos / Ferroviário AC Ferroviário perdeu por 3 a 0 para o Santo André e foi eliminado da Copinha

Em jogo decisivo que valia a liderança do Grupo 23, o já classificado Fortaleza goleou o União Mogi por 5 a 1, na tarde deste sábado, 10, em Mogi das Cruzes (SP), e confirmou sua ida ao mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior com 100% de aproveitamento. O gols foram marcados por Peterson (duas vezes), Caio Wesley, Bruno Branco e Kauan Saturnino.

Além do placar dilatado conquistado contra a equipe sede, os garotos do Leão venceram o Centro Olímpico, na estreia, por 1 a 0, e o Confiança-PB, na segunda rodada, por 4 a 2. Agora, o grupo comandado por Léo Porto encara o Novorizontino. O duelo do mata-mata está previsto para acontecer no início da próxima semana.

Já o Ferroviário voltou a jogar mal no início da tarde deste sábado, 10, e foi derrotado por 3 a 0 pelo Santo André, na Ibrachina Arena, em São Paulo, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copinha. Com o resultado negativo, o clube coral se despede da competição na lanterna do Grupo 30 com apenas um ponto conquistado.

Os gols da equipe paulista foram marcados por Indio, ainda aos 10 da primeira etapa, Murilo Leite, aos 33 da segunda, e Manu aos 49. O Ferroviário teve ainda um jogador expulso quando o Santo André vencia por 1 a 0.

Eliminado na primeira fase, o Tubarão da Barra repetiu a campanha de 2025, na qual também foi lanterna. A diferença nas campanhas foi que, no ano passado, o clube alencarino não havia conquistado nenhum ponto, tendo perdido todas as três partidas. Desta vez, pontuou no 0 a 0 contra o Bangu, na segunda rodada, mas acabou derrotado por Santo André e Ibrachina, os dois classificados da chave.

Quarto representante cearense, o Quixadá entrou na rodada com chances remotas de classificação, mas entrou em campo já eliminado da disputa. Para chegar à segunda fase, o time interiorano precisava bater o América-RJ e torcer por derrota do Cuiabá para a Ferroviária, mas na abertura da terceira rodada do Grupo 15, o Dourado segurou o 0 a 0 com o time da casa na Fonte Luminosa.

Assim, o Quixadá apenas cumpriu tabela contra o Mequinha e acabou derrotado por 1 a 0. Assim, o time volta para o Ceará com apenas um ponto, conquistado na segunda rodada em empate em 1 a 1 com o Cuiabá.

Ao final da fase de grupos da Copinha, dois dos quatro times cearenses avançaram. O Fortaleza passa como líder do Grupo 23, com 100% de aproveitamento, e vai encarar o Novorizontino. Já o Ceará foi o segundo colocado da Chave 6, com duas vitórias e uma derrota, e pega o Athletico-PR.