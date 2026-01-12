Logo O POVO+
Além da vitória no Estadual, base do Ceará mostra que pode ser pilar da reconstrução
Comentar
Esportes

Além da vitória no Estadual, base do Ceará mostra que pode ser pilar da reconstrução

Três jogadores do sub-20 que estiveram em campo no triunfo sobre o Floresta, na estreia do Vovô no Manjadinho, estão integrados ao profissional para o início de 2026
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Comentar
Giulio, ponta do Ceará, foi integrado ao elenco principal e deve ter chances nesta temporada (Foto: Gabriel Silva / Ceará SC)
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Giulio, ponta do Ceará, foi integrado ao elenco principal e deve ter chances nesta temporada

Para além da vitória – que por si só foi algo muito simbólico –, a equipe sub-20 do Ceará deu um recado direto após o ótimo desempenho em campo diante do Floresta, na estreia do clube no Estadual desta temporada: a base pode ser um elemento importante para o processo de reconstrução em 2026. Alguns destaques do time, inclusive, se reapresentaram com o plantel profissional.

É o caso de três jogadores. Um deles é Giulio, atacante que teve participação direta no gol que garantiu o triunfo do Alvinegro de Porangabuçu no sábado passado, 10, em Horizonte. Com parte da formação em equipes de São Paulo, incluindo o Palmeiras, o ponta chegou ao Vovô na temporada passada e logo se firmou como um destaque no sub-20.

Sob os olhares de Mozart, que acompanhou a partida da arquibancada do Domingão, Giulio conseguiu corresponder positivamente. No segundo tempo, fez linda jogada individual pela esquerda do campo ofensivo do Ceará, driblou dois marcadores do Floresta e deu a assistência para Enzo Lodovico estufar as redes. Vale destacar que o atacante de 20 anos já vinha participando das atividades com o elenco principal na pré-temporada.

Leia mais

Além de Giulio, o volante João Gabriel e o lateral-direito Aloísio também estão integrados ao time comandado por Mozart. O trio sub-20 do Alvinegro está focado e participando da preparação junto ao time profissional para a estreia do elenco principal no Campeonato Cearense, que acontece na próxima quarta-feira, 14, diante do Maranguape, no estádio Presidente Vargas, às 21h30min, pela terceira rodada.

Em paralelo, cinco atletas da equipe sub-20 viajaram na madrugada de domingo, 11, para São Paulo, com o intuito de reforçar o clube na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. São eles: os atacantes Enzo, autor do gol sobre o Floresta, e Rian Patric, os meio-campistas Melk e Pedro Esli, e o zagueiro Vini Uchella. O técnico Alysson Henry e sua comissão também vão ajudar o Vovô no torneio.

Pela decisão de utilizar o sub-20 na estreia do Campeonato Cearense, o Alvinegro levou, inicialmente, um time mais jovem do que o limite máximo de idade da Copinha. Na fase de grupos, a equipe correspondeu positivamente e fez uma campanha sem sustos. Venceu os dois primeiros confrontos da chave e garantiu, com uma rodada de antecedência, classificação para o mata-mata.

Agora, na segunda fase — disputada em confrontos únicos e eliminatórios —, o Alvinegro de Porangabuçu encara o Athletico-PR, que foi o líder do Grupo 5, com desempenho marcado por duas vitórias e um empate. O confronto acontece hoje, em Araçatuba (SP), às 18h45min. O vencedor da partida encara, na etapa seguinte, Grêmio Prudente ou Osasco Sporting.

 

O que você achou desse conteúdo?