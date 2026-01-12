Além da vitória no Estadual, base do Ceará mostra que pode ser pilar da reconstrução

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Giulio, ponta do Ceará, foi integrado ao elenco principal e deve ter chances nesta temporada

Para além da vitória – que por si só foi algo muito simbólico –, a equipe sub-20 do Ceará deu um recado direto após o ótimo desempenho em campo diante do Floresta, na estreia do clube no Estadual desta temporada: a base pode ser um elemento importante para o processo de reconstrução em 2026. Alguns destaques do time, inclusive, se reapresentaram com o plantel profissional.

É o caso de três jogadores. Um deles é Giulio, atacante que teve participação direta no gol que garantiu o triunfo do Alvinegro de Porangabuçu no sábado passado, 10, em Horizonte. Com parte da formação em equipes de São Paulo, incluindo o Palmeiras, o ponta chegou ao Vovô na temporada passada e logo se firmou como um destaque no sub-20.

Sob os olhares de Mozart, que acompanhou a partida da arquibancada do Domingão, Giulio conseguiu corresponder positivamente. No segundo tempo, fez linda jogada individual pela esquerda do campo ofensivo do Ceará, driblou dois marcadores do Floresta e deu a assistência para Enzo Lodovico estufar as redes. Vale destacar que o atacante de 20 anos já vinha participando das atividades com o elenco principal na pré-temporada.

Além de Giulio, o volante João Gabriel e o lateral-direito Aloísio também estão integrados ao time comandado por Mozart. O trio sub-20 do Alvinegro está focado e participando da preparação junto ao time profissional para a estreia do elenco principal no Campeonato Cearense, que acontece na próxima quarta-feira, 14, diante do Maranguape, no estádio Presidente Vargas, às 21h30min, pela terceira rodada.

Em paralelo, cinco atletas da equipe sub-20 viajaram na madrugada de domingo, 11, para São Paulo, com o intuito de reforçar o clube na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. São eles: os atacantes Enzo, autor do gol sobre o Floresta, e Rian Patric, os meio-campistas Melk e Pedro Esli, e o zagueiro Vini Uchella. O técnico Alysson Henry e sua comissão também vão ajudar o Vovô no torneio.

Pela decisão de utilizar o sub-20 na estreia do Campeonato Cearense, o Alvinegro levou, inicialmente, um time mais jovem do que o limite máximo de idade da Copinha. Na fase de grupos, a equipe correspondeu positivamente e fez uma campanha sem sustos. Venceu os dois primeiros confrontos da chave e garantiu, com uma rodada de antecedência, classificação para o mata-mata.

Agora, na segunda fase — disputada em confrontos únicos e eliminatórios —, o Alvinegro de Porangabuçu encara o Athletico-PR, que foi o líder do Grupo 5, com desempenho marcado por duas vitórias e um empate. O confronto acontece hoje, em Araçatuba (SP), às 18h45min. O vencedor da partida encara, na etapa seguinte, Grêmio Prudente ou Osasco Sporting.