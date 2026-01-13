Ceará negocia com Matheusinho, que foi alvo do Fortaleza, e anuncia Jorge

Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife Sport quer manter Matheusinho, que está bem próximo do Ceará

O Ceará monitora o mercado da bola em busca de reforços para o setor ofensivo e tem como alvo o atacante Matheusinho, de 27 anos, que defendeu o Sport na Série A de 2025. O clube de Porangabuçu negocia com o jogador e com o Santa Clara, de Portugal, para avançar em um acordo de empréstimo. A informação é do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

O ponta iniciou a temporada de 2025 no Santa Clara, clube que o contratou após bom desempenho pelo Criciúma em 2024. Em Portugal, ele teve poucas oportunidades e disputou apenas nove partidas antes de ser emprestado ao time do Recife. No futebol pernambucano, o atacante chegou na segunda janela de transferências, em julho, e somou 25 jogos, com dois gols marcados e quatro assistências distribuídas ao longo da Série A.

Revelado pelo América-MG, Matheusinho acumula passagens por diferentes mercados. Além do clube mineiro, ele atuou no futebol israelense, defendendo Beitar Jerusalém e Ashdod, antes de retornar ao Brasil e se destacar no Criciúma. Fora dos planos do Santa Clara para a temporada de 2026, o atleta passou a despertar interesse de outras equipes. Na atual janela, o Fortaleza chegou a sondar a situação do jogador, mas as conversas não avançaram.

Após o encerramento da Série A de 2025, o ponta ingressou com uma ação na Justiça contra o Sport por atrasos salariais e solicitou a rescisão indireta do vínculo. O contrato de empréstimo junto ao clube pernambucano, firmado com o Santa Clara, é válido inicialmente até junho deste ano. Apesar do imbróglio, o Leão da Ilha manifestou interesse em mantê-lo para 2026, cenário que ainda depende de definições jurídicas.

Enquanto avalia a situação do atacante, o Ceará segue ativo no mercado. Na noite desta segunda-feira, 12, o clube anunciou oficialmente a contratação do goleiro Jorge, ex-Grêmio. O arqueiro de 24 anos, que já treina com o elenco alvinegro, assinou contrato válido até o fim de 2027. No Vovô, ele disputará posição com Richard e Bruno Ferreira.

Na virada da temporada, o Alvinegro perdeu Fernando Miguel e Keiller, o que levou a diretoria a buscar reposições para a meta. Apesar da pouca idade, Jorge chega em solo cearense credenciado pelas boas atuações no Campeonato Gaúcho de 2025, quando foi titular em 14 partidas pelo Pelotas, desempenho que chamou a atenção do Grêmio. No clube gaúcho, entretanto, não chegou a entrar em campo. Além disso, o goleiro acumula passagens por Avenida-RS, Santa Cruz-RS e Itabuna-BA.

Em 2026, o novo goleiro do Vovô terá pela frente um calendário cheio com a camisa alvinegra, disputando Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série B do Campeonato Brasileiro.