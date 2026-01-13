Fortaleza e Novorizontino se enfrentam pela 2ª fase

Após uma primeira fase impecável, o Fortaleza chega para o mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior com a confiança elevada. O Tricolor do Pici, líder do Grupo 23, encara o Novorizontino, vice-líder do Grupo 24, em duelo que acontece nesta terça-feira, dia 13, às 11 horas, no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP).

A partida é única e eliminatória, ou seja, em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será definida nos pênaltis. Na fase de grupos, o Leão derrotou todos os seus adversários — Centro Olímpico-SP, Confiança-PB e União Mogi-SP — e avançou com 100% de aproveitamento, em campanha de dez gols marcados e três sofridos.

Entre os destaques ofensivos estão o atacante Caio Wesley e o meia Peterson, artilheiros do Fortaleza no torneio, ambos com dois gols anotados. João Lima, Kauã Rocha, Lucas Emanoel, Rafael Vaz, Bruno Branco e Kauan Saturnino completam a lista de atletas que balançaram a rede pelo Tricolor na Copinha de 2026.

Para o confronto, o técnico Léo Porto terá os importantes retornos do zagueiro João Lima e do volante Bruninho, que cumpriram suspensão automática pelo acúmulo de três cartões amarelos no jogo passado. Em contrapartida, o comandante tem um desfalque considerável: o de Lucas Emanoel, camisa 10 e um dos principais destaques individuais da equipe.

O meio-campista, que participou dos dois primeiros jogos do Leão na Copinha, deixou a delegação e retornou a Fortaleza a pedido de Thiago Carpini para integrar o elenco profissional do clube. Lucas Emanoel, inclusive, entrou em campo na estreia do Tricolor no Campeonato Cearense, no Clássico das Cores contra o Ferroviário.



