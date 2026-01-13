Maílton estreia pelo Fortaleza e mostra versatilidade ao jogar como atacante

Foto: Samuel Setubal Maílton estreou no PV pelo Fortaleza

Primeiro reforço anunciado para a temporada de 2026, Maílton fez sua estreia oficial pelo Fortaleza no Clássico das Cores contra o Ferroviário, no domingo passado, 11, no estádio Presidente Vargas, em jogo que terminou empatado sem gols pela segunda rodada do Campeonato Cearense. Utilizado no segundo tempo, o jogador mostrou algumas valências interessantes.

Uma delas foi a capacidade de desempenhar mais de uma função dentro de campo, algo importante para dar alternativas táticas ao técnico Thiago Carpini — que estreou no comando tricolor. Foi o caso, por exemplo, do confronto diante do Tubarão da Barra, em que o comandante do Leão escalou Maílton como ponta, e não em sua posição de ofício, que é a de lateral-direito.

Ainda com restrições no ataque, já que boa parte dos pontas que estavam no elenco de 2025 deixaram o clube — enquanto outros devem ser traziados —, Carpini optou por escalar o Fortaleza com Lucas Crispim centralizado no meio-campo e Pochettino ocupando o espaço pela direita, função que o versátil meia já fez em momentos anteriores pelo Leão.

Naturalmente, pela forma como o plantel vem se desenhando para 2026, o setor seria preenchido pelo atacante Tucu Herrera. Ele, porém, tem negociação em curso para deixar o Leão do Pici, em moldes que devem envolver uma compensação financeira. Assim, fez-se necessário, diante do Ferroviário, improvisar.

Pochettino teve atuação tímida no primeiro tempo e, aos dez minutos da etapa final, Carpini decidiu colocar Maílton em seu lugar. O lateral, na ocasião atuando como atacante, conseguiu dar mais profundidade às jogadas na linha de fundo, demonstrou força física e teve participação positiva na partida. Um detalhe que chamou a atenção foram seus momentos em bola parada.

Em pelo menos três batidas de escanteio, todas pelo lado esquerdo do campo ofensivo do Leão, Maílton cobrou com perigo em direção à baliza, tentando um gol olímpico — parou nas boas defesas do arqueiro Sivaldo Júnior, que conseguiu evitar o sucesso dos lances. Em um ano desafiador do ponto de vista financeiro e de montagem de elenco, ter jogadores versáteis é um trunfo importante para o Fortaleza.

E Maílton indica, pelo menos neste seu primeiro teste com a camisa vermelho-azul-e-branco, que se encaixa nesse perfil. Sobretudo na fase de grupos do Campeonato Cearense, recorte em que o Tricolor do Pici ainda estará em processo de reformulação, com saídas e chegadas de atletas, o lateral-direito deve seguir sendo utilizado como um “coringa” pelo lado direito da equipe.

O lateral-direito — e atacante — já havia demonstrado poder ofensivo. Com a camisa da Chapeconense, na temporada passada, Mailton marcou 7 gols e deu 9 assistências em 30 partidas em 2025. As atuações chamaram atenção do São Paulo, que o utilizou mais 10 vezes, com sucesso mais moderado.

Fortaleza anuncia volante Ronald e acerta com zagueiro Luan Freitas, ex-Fluminense

O Fortaleza anunciou, no início da tarde de ontem, a contratação do meio-campista Ronald, do Grêmio, por empréstimo até o fim da temporada de 2026. Em 2025, o jogador foi destaque do Atlético-GO na Série B.

“Estou muito feliz em ter assinado com o Fortaleza. É um grande clube do futebol brasileiro e tem um belo projeto. Quando fiquei sabendo do interesse do Fortaleza, eu aceitei na hora. Agora é trabalhar para honrar ao máximo essa camisa”, afirmou Ronald ao site oficial do Fortaleza.

Volante de 1,88 m e 22 anos, Ronald disputou 26 partidas na última temporada — 12 pelo Grêmio, em competições como Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil, e outras 14 pelo Atlético-GO, na Série B.

Leia mais Em duelo de invictos, Fortaleza e Novorizontino se enfrentam pela 2ª fase da Copinha

Fortaleza anuncia a contratação do volante Ronald, destaque do Atlético-GO na Série B

Carpini pede página virada após estreia no Fortaleza e fala em viver o presente Sobre o assunto Em duelo de invictos, Fortaleza e Novorizontino se enfrentam pela 2ª fase da Copinha

Fortaleza anuncia a contratação do volante Ronald, destaque do Atlético-GO na Série B

Carpini pede página virada após estreia no Fortaleza e fala em viver o presente

O jovem atleta foi destaque nas categorias de base do clube gaúcho, com passagens pela seleção brasileira, além dos títulos do Sul-Americano Sub-20 e dos Jogos Pan-Americanos.

No Fortaleza, Ronald terá a chance de atuar no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e na Série A. O volante já treina normalmente com o restante do elenco.

“Já estou no Pici, já iniciei as atividades com o grupo e estou muito feliz por estar aqui. Sei que vocês formam uma torcida que não para de apoiar, então espero que a gente tenha um grande ano juntamente com vocês”, comentou Ronald.

Outro nome acertado com o Leão, mas ainda não oficializado, é o zagueiro Luan Freitas, que pertence ao Fluminense. O defensor de 24 anos chega em definitivo ao clube e é uma indicação do técnico Thiago Carpini, com quem trabalhou no Juventude no ano passado.

Para acertar a contratação de Luan Freitas, o Fortaleza precisou vencer a concorrência do Athletico-PR, que chegou a abrir conversas com a diretoria do clube carioca. No Tricolor, ele disputará posição com Brítez, Cardona e Cristovam, visto que Kuscevic e Benevenuto estão fora dos planos e devem deixar o Pici em breve. (Com Lucas Mota e João Pedro Oliveira)