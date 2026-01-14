Fortaleza tem dificuldade para negociar saídas e pode trazer jogadores do Corinthians

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Volante Emmanuel Martínez não entra em jogo em partida oficial desde agosto

Rebaixado à Série B de 2026, o Fortaleza enfrenta dificuldades para negociar saídas de jogadores do atual elenco. Entre os nomes que mais preocupam o departamento de futebol tricolor estão o volante Emmanuel Martínez e o atacante Deyverson, conforme apurou o Esportes O POVO. Ambos têm contratos longos e salários elevados, fatores que têm afastado possíveis interessados nesta primeira janela de transferências.

Enquanto a diretoria busca alternativas para resolver as situações, os dois atletas seguem treinando de forma separada no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. O mesmo ocorre com Lucero, Zé Welison, Kuscevic e Benevenuto, embora, nesses casos, as saídas sejam consideradas menos complexas.

A situação de Martínez é considerada delicada internamente. Além do alto salário, o histórico físico recente pesa contra o meio-campista argentino. A partida mais recente do camisa 8 pelo Fortaleza ocorreu em 12 de agosto, no empate sem gols com o Vélez Sarsfield, no Castelão, pelas oitavas de final da Libertadores. Depois disso, o jogador não voltou a atuar oficialmente.

Martínez chegou a ser afastado do elenco pelo então técnico Renato Paiva, mas foi reintegrado posteriormente pelo compatriota Martín Palermo. Mesmo assim, não voltou a ser utilizado no restante da temporada. O argentino tem contrato com o Leão até junho de 2027. Para contar com o atleta, o Fortaleza adquiriu 80% de seus direitos econômicos junto ao América-MG por cerca de R$ 8 milhões.

Já no caso de Deyverson, o principal entrave para uma negociação é o salário. O centroavante possui um dos maiores vencimentos do elenco tricolor, o que dificulta tratativas tanto no mercado nacional quanto no exterior. Apesar de sondagens de clubes estrangeiros, as conversas não avançaram justamente pela questão financeira. Contratado em março de 2025, Deyverson tem vínculo com o Leão até o fim de 2026.

Paralelamente a esse cenário, Fortaleza e Corinthians podem abrir negociações envolvendo outros atletas nas próximas semanas. Após o empréstimo do meia Matheus Pereira ao clube paulista, a diretoria do Timão ofereceu jogadores ao Leão do Pici, que segue em processo de reformulação visando a disputa da Série B.

Chefiado por Marcelo Paz, o departamento de futebol corintiano indicou atletas que não fazem parte dos planos do técnico Dorival Júnior, além de jovens das categorias de base que devem ter pouca minutagem na equipe principal.

Atualmente, três jogadores estão oficialmente fora dos planos do Corinthians: o zagueiro Renato, o meio-campista Alex Santana e o atacante Héctor Hernández, que treinam em horários alternativos no CT Joaquim Grava. Outros nomes que seguem integrados ao elenco principal também foram colocados à disposição.

A diretoria do Fortaleza avalia as possibilidades com cautela. Para além dos critérios técnicos, a cúpula tricolor entende que o aspecto financeiro será determinante em qualquer negociação, especialmente diante da necessidade de ajustar a folha salarial à realidade da Série B em 2026.