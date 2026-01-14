Fortaleza vence o Novorizontino por 2 a 1 e avança na Copinha

Foto: Erivaldo Lopes / Na Cara do Gol / Fortaleza EC Fortaleza vence o Novorizontino por 2 a 1 e se classfica para a terceira fase da Copinha.

Em jogo decisivo que valia vaga na terceira vaga da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, o Fortaleza venceu o Novorizontino por 2 a 1, na manhã desta terça-feira, 13, no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP) e confirmou sua ida à terceira fase do principal torneio de base do País.

Os comandados de Léo Porto, agora, vão encarar o Itaquaquecetuba, que derrotou o União Mogi também por 2 a 1. A partida ainda não tem data e horário, mas deve ocorrer na quinta-feira, 15.

O Leão do Pici avança no certame com 100% de aproveitamento, tendo batido o Centro Olímpico, na estreia, por 1 a 0, o Confiança-PB, na segunda rodada, por 4 a 2, e goleado o União Mogi, na última rodada da fase grupos, por 5 a 1, na fase de grupos.

Com alta intensidade na primeira etapa de jogo, o Fortaleza decidiu o confronto em Mogi das Cruzes com apenas dez minutos de partida. Após pressão inicial e ocupação no campo adversário, o Leão abriu o placar com menos de um minuto.

Em bola disputada na entrada da grande área, Tomás Roco ajeitou com categoria e finalizou no cantinho direito do arqueiro do Tigre.

Apenas nove minutos depois, em lançamento que saiu do campo de defesa, Caio Wesley recebeu e avançou em direção a meta do Novorizontino. Ele chegou a trombar com o goleiro, antes de empurrar a pelota para o fundo do barbante.

Na segunda etapa de partida, a equipe paulista diminuiu o placar com Kawe Rodrigues e pressionou o time cearense, mas não conseguiur furar novamente o sistema defensivo tricolor.



Além do Fortaleza, o Ceará representa o Estado na terceira fase da Copinha. Nesta quarta-feira, 14, às 15 horas, o Alvinegro vai tentar uma revanche contra o Grêmio Prudente, que venceu o confronto na primeira fase por 2 a 1. O duelo será no Prudentão.