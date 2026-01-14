Senegal x Egito e Marrocos x Nigéria define a final da Copa Africana das Nações

Foto: PAUL ELLIS / AFP Victor Osimhen, da Nigéria

A Copa Africana das Nações conhecerá seus dois finalistas nesta quarta-feira, 14, com as disputas das semifinais. Às 14 horas, Senegal e Egito definem o primeiro classificado na cidade de Tânger. Três horas depois, às 17 horas, o anfitrião Marrocos recebe a Nigéria, na capital Rabat. Os duelos, em jogo único, já definem quem irá buscar levantar a taça no próximo domingo, 18.

Ambos os jogos prometem intensa disputa, já que as equipes possuem histórico equilibrado de confrontos e bons números no torneio. O primeiro confronto, por exemplo, coloca frente a frente a equipe campeã de 2021 e a seleção que mais venceu o torneio na história, com sete títulos em nove finais disputadas.

É a sexta vez, aliás, que Senegal e Egito se enfrentam na competição. O histórico é de total equilíbrio: duas vitórias para cada uma e um empate. No duelo mais recente, o empate prevaleceu, mas a comemoração final ficou com Senegal, já que se tratava da decisão de 2021 e o país triunfou nos pênaltis.

Nesta edição, o Egito tem como principal atributo técnico o experiente Mohamed Salah. O astro do Liverpool vai em busca de marcar seu primeiro gol contra os senegaleses, além de tentar conduzir sua seleção a mais uma final continental.

Do lado adversário, há também um jogador muito experiente, com bom histórico frente ao Egito. Ídolo do Liverpool e atualmente no Al-Nassr, Sadio Mané soma três vitórias, um empate e uma derrota em cinco embates contra o atual rival, já tendo marcado um gol nesses confrontos.

Já a Nigéria, também semifinalista, joga contra o anfitrião Marrocos e vai em busca do seu quarto título. Do outro lado do campo, a equipe marroquina tenta cravar uma bela história nos livros do futebol ao buscar o retorno ao topo após 50 anos.

No embate entre quem escreve o melhor enredo e desenha a melhor estratégia para ser superior em campo, o duelo promete ser intenso porque ambos os times estão invictos. A Nigéria venceu seus cinco jogos disputados, enquanto o Marrocos soma quatro vitórias e um empate.

A boa campanha de ambos passa principalmente pelas potências ofensivas. Com o trio Victor Osimhen, Ademola Lookman e Akor Adams, a Nigéria marcou ao menos dois gols em cada um dos cinco jogos. Já o Marrocos se destaca com Brahim Díaz, que balançou as redes em cinco partidas seguidas.

O histórico tem vantagem para o time da casa, que vai enfrentar o Brasil no primeiro jogo da Copa do Mundo de 2026. A equipe marroquina possui seis vitórias nos 12 confrontos que tem contra a Nigéria. Os nigerianos, por sua vez, somam três triunfos e dois empates.

Além dos aspectos técnicos e históricos, outra curiosidade desta edição da Copa Africana das Nações é que todos os técnicos das quatro seleções ainda em disputa são africanos, o que reforça a representatividade local no torneio.