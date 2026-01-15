Após dez anos, Fortaleza e Quixadá voltam a se enfrentar no Campeonato Cearense

Foto: Samuel Setubal Pochettino foi titular na estreia do Cearense

Após um empate de poucas emoções no Clássico das Cores, o Fortaleza volta a campo nesta quinta-feira, 15, para um novo desafio no Campeonato Cearense, desta vez diante do Quixadá, em duelo que acontece às 20h30min, no estádio Presidente Vargas, no Benfica, pela terceira rodada. A partida é fundamental para o Leão do Pici, que atualmente tem três pontos de desvantagem para a zona de classificação.

Integrante do Grupo A do Manjadinho, o Fortaleza tem um ponto conquistado, enquanto Horizonte (1º), Quixadá (2º) e Ferroviário (3º) possuem quatro — as três equipes, entretanto, têm um jogo a mais que o time tricolor. Em paralelo à importância do duelo para o Leão no certame, o confronto também será um elemento relevante nas decisões de planejamento da equipe para 2026.

Thiago Carpini, treinador do Fortaleza, destacou em entrevista coletiva após o empate sem gols com o Ferroviário, no final de semana passado, como o jogo contra o Quixadá servirá para ele testar o elenco, observar situações e, a partir disso, começar a entender o que “tem de melhor”. Vale ressaltar que o clube vive uma profunda reformulação, com saídas e chegadas de jogadores.

“A cada jogo a gente consegue observar algumas coisas. Eu preciso ser justo no jogo contra o Quixadá, ver mais um pouco, rodar mais o elenco e testar algumas outras situações. E, dentro disso, vamos começar a entender o que temos de melhor na temporada e os comportamentos do Fortaleza no ano”, disse o comandante.

Adversário do Tricolor, o Quixadá tem sido uma das grandes surpresas do Manjadinho nestas rodadas iniciais. Vivendo um processo de ascensão no futebol local, o Canarinho do Sertão saiu da Série C em 2024 e se consagrou vice-campeão da Série B do Cearense em 2025, conquista que o fez retornar à elite estadual após dez anos.

Embora o objetivo inicial do clube seja garantir a permanência na primeira divisão, a campanha até agora tem sido bem positiva: empatou com o Horizonte fora de casa na primeira rodada e venceu o Maracanã por 1 a 0 no Abilhão. Com os resultados, a equipe se colocou como postulante a avançar para a segunda fase do certame — classificam-se os três primeiros de cada grupo.

No histórico do confronto entre os clubes, a soberania é do Fortaleza. Ao todo, foram 27 jogos entre o Leão e o Canarinho, recorte no qual o time do Pici conquistou 19 vitórias, cinco empates e sofreu somente três derrotas. Um detalhe é que as equipes voltam a se enfrentar após 10 anos, já que o encontro mais recente ocorreu no Cearense de 2015, pela fase de grupos — o Quixadá acabou rebaixado naquela temporada.

Na edição de 2004 do Manjadinho, que foi repleta de polêmica e teve o título decidido em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a favor do Fortaleza, o Leão e o Canarinho foram rivais na semifinal do segundo turno. No jogo de ida, no Abilhão, o Tricolor venceu por 1 a 0, enquanto no duelo da volta, no Presidente Vargas, os times empataram por 1 a 1.

Para a partida, o Fortaleza já não deve contar com Herrera, que tem venda encaminhada para o RB Bragantino, e o volante Zé Welison, que não fazia parte do plantel com que Carpini trabalhava e deve assinar com o Remo. Martínez é outro que deve ter saída confirmada em breve, já que teria acerto com o Vitória.

Fortaleza x Quixadá: ficha técnica

Fortaleza



4-3-3: Brenno; Maílton, Rodrigo, Tomás Cardona e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre, Pochettino e Lucas Crispim; Moisés e Bareiro. Téc: Thiago Carpini



Quixadá



4-3-3: Josué Vinícius; Lê Santos, Léo Ceará, Samuel e Dim; Dudu, Gustavo e Paulista; Conrado, Davi Silva e Éric Lima. Téc: Juranilson

Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 15/1/2026

Horário: 20h30min (de Brasília)

Árbitro: Wanderson Marques

Assistentes: Nailton Oliveira e Ítalo Barbosa

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook do Esportes O POVO, GOAT (Youtube) e TVC Esporte (Youtube)

