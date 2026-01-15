Ceará vence Grêmio Prudente, avança às oitavas e iguala campanha de 2016 na Copinha

Foto: Alessandro Brito/Ceará SC Ceará superou o Grêmio Prudente na terceira fase da Copinha.

Com autoridade, o Ceará venceu por 3 a 1 o Grêmio Prudente — que havia sido seu algoz na fase de grupos —, no estádio Municipal Paulo Constantino, em Presidente Prudente (SP), pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Com o resultado, o Vovô confirmou a classificação às oitavas de final e igualou a campanha de 2016, que era, até então, a melhor da história do clube no torneio.

Agora, o Alvinegro aguarda o vencedor de XV de Jaú e Guarani para conhecer seu próximo desafio no certame. O jogo foi encerrado após o fechamento da página.

Diante de uma forte temperatura — o que não é novidade para o time cearense —, o Vovô fez um ótimo primeiro tempo, de intensidade e aplicação tática. Na fase defensiva, a equipe conseguiu anular bem a principal força do Grêmio Prudente, que é o jogo pelas pontas do campo, buscando a linha de fundo ou triangulações para infiltrar na grande área.

Com a bola no pé, o Ceará soube se portar como protagonista. Articulou bem as jogadas e foi mais objetivo que o rival paulista. Em algumas ocasiões, criou situações interessantes pelo lado direito, ocupado pelo atacante Enzo Lodovico, um dos principais destaques do Alvinegro de Porangabuçu na etapa inicial do confronto.

Antes de abrir o placar, o Vovô teve três boas oportunidades em sequência para balançar as redes do Grêmio Prudente, mas sem eficiência nas conclusões. Algo que não faltou para o meio-campista Melk, que chamou para si a responsabilidade e, de fora da área, acertou uma linda finalização em direção à baliza: golaço do camisa 27 aos 41 minutos.

Na volta do intervalo, o Ceará não deixou o time paulista sequer cogitar uma reação. Com apenas um minuto no ponteiro, Melk cobrou falta próxima ao círculo do meio-campo em direção à área, e o zagueiro Kaiky, entre os defensores do Grêmio Prudente, pulou mais alto e cabeceou a bola, sem chance de defesa. Segundo gol do Vovô no duelo.

Com a vantagem no placar, o Ceará teve maturidade para administrá-la. Seguiu controlando as ações do jogo e tendo as melhores chances para marcar novos tentos por meio dos contra-ataques. No fim, o jogo ainda com fortes emoções: o Alvinegro sofreu um susto com um gol marcado pelo time paulista, mas, nos acréscimos, marcou o terceiro, com Álvaro, e decretou a justa vitória de um elenco que tem mostrado enorme potencial.