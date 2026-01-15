Fortaleza enfrenta o Itaquaquecetuba por vaga nas oitavas da Copinha

Foto: Erivaldo Lopes / Na Cara do Gol / Fortaleza EC Fortaleza vence o Novorizontino por 2 a 1 e se classfica para a terceira fase da Copinha.

O Fortaleza entra em campo na manhã desta quinta-feira, 15, às 10 horas, diante do Itaquaquecetuba AC (IAC), na casa do rival, em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O confronto terá transmissão pelo XSports, canal no YouTube.

Para seguir entre os melhores times da maior competição de base do País, o Tricolor do Pici conta como trunfo a invencibilidade. Com quatro vitórias em quatro jogos, 12 gols marcados e apenas quatro sofridos, a equipe comandada por Léo Porto mantém 100% de aproveitamento no torneio.

O Leão também aposta no bom momento do atacante Caio Wesley, artilheiro do time na competição, com três gols. Antes do duelo, o jogador destacou a evolução da equipe ao longo da Copinha como fator determinante para o confronto diante do IAC.

“Teremos de mudar de sede e enfrentar um adversário muito forte dentro de sua casa, mas estamos evoluindo jogo a jogo na competição. A expectativa é fazer uma boa partida para conquistar um bom resultado e, consequentemente, garantir a classificação. Sabemos que será um confronto difícil, mas estamos comprometidos, preparados e confiantes na vitória”, salientou o atleta sub-20.

O Itaquaquecetuba garantiu vaga na terceira fase do torneio ao eliminar o União Mogi por 2 a 1. Na primeira fase, a equipe paulista venceu duas partidas e empatou uma, com três gols marcados e apenas um sofrido.

Em caso de classificação, o Fortaleza aguardará o vencedor do duelo entre Juventude e Botafogo para conhecer seu adversário na próxima fase. As equipes se enfrentam às 21h30min, em Taubaté.