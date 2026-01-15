Marrocos e Senegal vão fazer a final da Copa Africana

Foto: FRANCK FIFE / AFP Marrocos busca o segundo título da CAN

O Marrocos derrotou a Nigéria nos pênaltis (4 a 2 após um empate em 0 a 0) em Rabat, nesta quarta-feira, 14, pelas semifinais da Copa Africana de Nações (CAN), e vai enfrentar o Senegal na final, no domingo. Com gol de Sadio Mané, os senegaleses eliminaram o Egito de Mohamed Salah, em partida realizada em Tânger.

Apesar de contar com o apoio massivo de sua torcida, a seleção marroquina não conseguiu encontrar nenhuma brecha na sólida defesa nigeriana nos 120 minutos de jogo e precisou da disputa de pênaltis para se classificar para sua segunda final da Copa Africana de Nações (tendo conquistado o título em 1976).

Ao contrário de 1988, quando perderam a semifinal em casa contra Camarões (1 a 0), que viria a ser o campeão, os marroquinos não deixaram a oportunidade escapar desta vez.

A seleção comandada pelo técnico Walid Regragui gastou muita energia exercendo uma pressão constante para tentar superar os nigerianos. Esse esforço, somado aos 30 minutos extras de jogo, pode pesar nas pernas contra o Senegal, que conquistou sua primeira Copa Africana de Nações em 2022 e sabe o que é esperar muito tempo por um título.

Semifinalista da Copa do Mundo do Catar, em 2022, Marrocos chegou à CAN com amplo favoritismo. Afinal, é anfitrião e ostenta a melhor campanha africana em Mundiais.

A partida foi intensa e muito disputada, e os jogadores de destaque brilharam mais em seus esforços defensivos do que em sua capacidade ofensiva.

Entre os nigerianos, Victor Osimhen e Ademola Lookman trabalharam incansavelmente na primeira linha de defesa, mas tiveram pouco impacto no ataque.

Do lado marroquino, Achraf Hakimi correu incansavelmente, como sempre, mas não conseguiu fazer a diferença no ataque, conseguindo apenas cobrar uma falta ligeiramente acima do travessão (35').

Ele, no entanto, converteu com confiança sua cobrança na disputa de pênaltis, assim como havia feito com a penalidade decisiva que garantiu a vitória contra a Espanha (0 a 0, 3 a 0 nos pênaltis) nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022.

Já em Tânger, a disputa individual entre os dois ex-companheiros de Liverpool viu o primeiro a deixar o time inglês prevalecer. Em um jogo tenso e equilibrado, o astro Sadio Mané, aos 33 minutos, marcou no segundo tempo o gol da vitória dos 'Leões de Teranga'.

Mané dominou a bola com o pé direito na entrada da área e surpreendeu o goleiro Mohamed El-Shenawy com um chute rente à trave esquerda.

A má notícia para os senegaleses é a suspensão do capitão Kalidou Koulibaly, que recebeu cartão amarelo por uma falta e teve que ser substituído aos 23 minutos por lesão.

Quanto a Salah, de 33 anos, mesmo com o Egito classificado para a Copa do Mundo de 2026, é provável que ele encerre a carreira sem levantar um título importante pela seleção de seu país.

Marrocos e Senegal decidem quem fica com a taça no domingo, 18, às 16 horas (horário de Brasília), em Rabat. A decisão do terceiro lugar, entre Nigéria e Egito, será no sábado, 17, às 13 horas, em Casablanca.