Ferroviário encara Horizonte em busca da liderança do Grupo A do Cearense

Foto: Samuel Setubal Ferroviário busca vitória para superar Fortaleza na liderança do Grupo A

O Ferroviário abre nesta sexta-feira, 16, a quarta rodada do Campeonato Cearense. Diante do Horizonte, às 19 horas no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o Tubarão da Barra vai em busca de conquistar a vantagem na briga pela liderança do Grupo A.

Isso porque, com a vitória do Fortaleza de goleada diante do Quixadá na noite da última quinta-feira, 15, no fechamento da terceira rodada, o chaveamento ficou com quatro equipes empatadas com quatro pontos, sendo elas o Fortaleza, o próprio Ferroviário, o Horizonte e o Quixadá. Na briga sobre quem constrói a melhor vantagem, o Fortaleza leva a melhor por ter um saldo de quatro gols, enquanto o clube coral soma apenas um gol marcado após duas rodadas.

A meta é, diante do Horizonte, somar a vantagem precisa para brigar por uma vaga na próxima fase do Estadual.

Para se fortalecer nessa briga, o o Ferroviário chega descansado por não ter disputado partida na terceira rodada. Do outro lado do campo, o Horizonte quer dar trabalho para o time da capital após, na terceira rodada, ter batido o Maracanã fora de casa, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú, por 2 a 1.