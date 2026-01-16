Fortaleza perde para o Itaquaquecetuba nos pênaltis e é eliminado da Copinha

Foto: Luiz Carlos / Agência NaCaraDoGol / Fortaleza EC O Fortaleza foi eliminado invicto do torneio

Após empate no tempo regulamentar, o Fortaleza acabou derrotado pelo Itaquaquecetuba AC na disputa por pênaltis, por 4 a 3, e amargou a eliminação na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta quinta-feira, 15, na cidade-sede do rival do Leãozinho. Com a bola rolando, o centroavante nigeriano Fash abriu o placar para o Tricolor do Pici, mas Lucão igualou para o clube paulista na reta final do jogo.

Com o resultado, o Leão se despede da competição com uma campanha marcada por quatro vitórias e um empate, recorte em que a equipe comandada pelo técnico Léo Porto anotou 13 gols e sofreu cinco. A tendência é de que alguns atletas do plantel que disputou a Copinha ganhem oportunidade no time profissional para o restante da temporada.

O primeiro tempo da partida, embora intenso e de muita disputa, não teve grandes chances de gol para nenhum dos dois times. O Fortaleza, com maior controle da posse de bola, não conseguiu ter eficiência — e objetividade — nas articulações ofensivas, enquanto o Itaquaquecetuba teve uma única oportunidade interessante, mas que foi defendida pelo goleiro Cássio.

Na etapa final, o jogo ganhou emoção. Aos 20 minutos, Fash marcou o primeiro gol do duelo e colocou o Leão do Pici em vantagem. Aos 39, porém, Lucão aproveitou uma sobra na grande área, finalizou bem e empatou para o time paulista. A equipe tricolor reclamou de falta da origem do lance e o técnico Léo Porto acabou sendo expulso. Assim, a decisão pela vaga nas oitavas de final do torneio precisou ser definida nas penalidades.

Do lado tricolor, na marca do pênalti, Kauã Rocha, Guilherme Moura e Fash converteram suas cobranças. Bruninho e Caio Wesley, por sua vez, desperdiçaram — o goleiro Max fez as defesas. Do lado do Itaquaquecetuba, Gustavo, Salomão, JP e Pedro Augusto converteram e decretaram a vitória paulista.