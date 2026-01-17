Ceará supera o XV de Jaú, garante vaga nas quartas e registra sua melhor campanha na Copinha

Foto: Igor de Castro/Ceará SC O Ceará alcançou sua melhor campanha na Copinha ao vencer o XV de Jaú.

O Ceará alcançou a melhor campanha de sua história na Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vencer o XV de Jaú por 2 a 0, nesta sexta-feira, 16, em Jaú (SP). O Alvinegro garantiu pela primeira vez vaga nas quartas de final do maior torneio de base do país. A classificação veio com gols de Melk e Adriano Bispo, marcados um em cada tempo da partida.

Com o resultado, o Vovô segue vivo na disputa e terá pela frente o Grêmio na próxima fase, em confronto ainda sem data e horário definidos, mas que deverá ocorrer entre o próximo domingo, 18, e a próxima segunda-feira, 19. A final da competição está agendada para ocorrer no dia 25 de janeiro, domingo. A equipe gaúcha assegurou a classificação após golear o América-RN por 4 a 1, também nesta sexta-feira, em Votuporanga (SP).

Em campo, o Ceará construiu a vitória com atuação segura e controle da narrativa do embate ao longo dos 90 minutos, impondo seu ritmo desde o início e administrando bem a vantagem até o apito final. No primeiro tempo, o time alvinegro focou mais em um reconhecimento do adversário e do cenário da partida, já que o XV de Jaú atuava em casa. Ainda assim, foi o Vovô quem criou as melhores tentativas de finalização e, antes mesmo do intervalo, conseguiu balançar as redes com Melk, aos 45 minutos.

No segundo tempo, com o aumento do nervosismo da equipe paulista, o grupo comandado por Mateus Oliveira encontrou mais espaços para consolidar o triunfo, que foi ampliado por Adriano Bispo, aos nove minutos. Com a vantagem no placar, o Vovô ficou ainda mais confortável no confronto, explorando os espaços deixados pelo time da casa, criando chances que não foram concretizadas, mas que foram suficientes para que a equipe seguisse viva na competição e com a consolidada vitórias histórica ao apito final.

Ao todo, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Ceará soma seis partidas disputadas, com cinco vitórias e apenas uma derrota — ainda na fase de grupos, para o Grêmio Prudente, que o próprio Alvinegro eliminou na terceira fase. O ataque contabiliza 13 gols marcados, enquanto a defesa foi vazada em quatro ocasiões.