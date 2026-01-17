Ferroviário e Horizonte empatam em 2 a 2 pelo Campeonato Cearense

Em duelo movimentado, Ferroviário e Horizonte empataram em 2 a 2 na noite desta sexta-feira, 16, no estádio Presidente Vargas, no Benfica, pela quarta rodada do Manjadinho. Lucas Black e Thalisson marcaram para o Ferrão, enquanto Max Silva e Guilherme anotaram os gols do Galo do Tabuleiro.
Com o resultado, o Tubarão fica na vice-liderança do Grupo A do Estadual, logo atrás do Galo que agora é o primeiro colocado — ambos possuem cinco pontos. Na quinta rodada, os times vão encarar Quixadá e Fortaleza, respectivamente.
O Ferrão iniciou a partida tomando as rédeas do jogo e foi recompensado logo cedo. Aos oito minutos, Jefinho aproveitou erro defensivo do Galo do Tabuleiro e tocou para Lucas Black infiltrar na área. De frente para o gol, o volante dominou e finalizou no canto, abrindo o placar no Presidente Vargas.
A resposta do Horizonte veio rapidamente. Primeiro, Willian recebeu e arriscou o chute, exigindo boa defesa de Sivaldo. Em seguida, após falha de Ramires, Lauro Max avançou em velocidade e ficou em ótima condição de finalizar, mas o goleiro coral saiu bem do gol e evitou o empate.
Insistente, o Horizonte chegou à igualdade aos 18. Em cobrança de falta na entrada da área, Max Silva bateu forte e rasteiro, por baixo da barreira, enganando Sivaldo e deixando tudo igual.
Após sofrer pressão, o Ferroviário voltou a se lançar ao ataque e criou boas chances. Jefinho acertou a trave em cabeceio, enquanto Thalisson recebeu de Lucas Black na entrada da área e finalizou colocado, parando em boa defesa de Frank. O jogo seguiu aberto e movimentado até o intervalo.
Na volta para o segundo tempo, o Tubarão da Barra assumiu o controle da posse de bola e quase marcou logo aos cinco minutos. Em jogada pela direita, Lucas Black tocou para João Neto, que finalizou com perigo, vendo a bola raspar na trave antes de sair.
O Horizonte passou a adotar postura mais defensiva, apostando nos contra-ataques. Aos 15, a estratégia quase deu certo: Betinho pressionou a saída de bola, roubou a posse e serviu Willian Anicete, livre na área, mas o camisa 9 finalizou em cima de Sivaldo.
O Ferroviário respondeu com chute de Kiuan dentro da área, exigindo grande defesa de Frank. Pouco depois, o próprio Kiuan fez bela jogada individual pela esquerda e tocou para Thalisson, que apareceu livre e finalizou forte para recolocar o Ferrão em vantagem.
Com o placar favorável, o time coral passou a administrar a posse, enquanto o Horizonte buscou ser mais direto. Aos 35, Alan Calbergue cruzou e Guilherme, que acabara de entrar, cabeceou para igualar o placar. Na reta final, o Ferrão tentou desempagar, mas esbarrou na organização defensiva do Galo, que conseguiu segurar o resultado até o apito final.
Ferroviário
4-3-3: Sivaldo; Ramires, Léo Paraíso, Iago e Pedrinho; Lucas Black, João Neto (Paulo Ricardo) e Thalisson; Yair Mina, Jefinho (Camilo) e Felipe Sales (Kiuan). Técnico: Nuno Pereira
Horizonte
4-3-3: Frank; Daelson, Tiago Bettim, Rafael Augusto e Max Silva (Caio Pedro); Ramos, Lauro Max (Guilherme) e Paulinho P10 (Alan Calberque); Betinho, Willian Anicete (Henrique) e Alex Cícero (Pentecoste). Técnico: Juliano Maia
Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE
Data: 16/1/2026
Árbitro: Naydson Albuquerque
Assistentes: Yuri Cunha e Janaina Lima
Gols: 8min/1ºT - Lucas Black (FAC); 18min/1ºT - Max Silva (HOR); 23min/2ºT - Thalisson (FAC); 35min/2ºT - Guilherme (HOR)
Cartões amarelos: Felipe Sales, Lucas Black, Ramires, João Neto (FAC), Daelson (HOR)