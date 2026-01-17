João Ricardo, Diogo Barbosa e mais saídas: Fortaleza se movimenta no mercado

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Goleiro João Ricardo tem o salário alto para um time de Série B

O Corinthians iniciou conversas para tentar a contratação do goleiro João Ricardo, do Fortaleza, conforme apurou em primeira mão o Esportes O POVO. Aos 37 anos, o arqueiro entrou na mira do clube paulista nos últimos dias e é visto internamente como o nome ideal para assumir a condição de reserva imediato de Hugo Souza na sequência da temporada.

As tratativas estão sendo conduzidas por Marcelo Paz, ex-CEO da SAF do Leão do Pici e atual executivo de futebol do Timão. O movimento ganhou força após o aval do técnico Dorival Júnior, que trabalhou com o atleta em 2022, quando ambos estavam no Ceará.

Até o momento, o Corinthians ainda não formalizou uma proposta oficial ao Fortaleza. Conforme apuração, a ideia do clube do Parque São Jorge é avançar em um modelo semelhante ao utilizado recentemente na negociação envolvendo o meio-campista Matheus Pereira: empréstimo até o fim de 2026, com o Timão assumindo integralmente os salários do jogador durante o período.

João Ricardo tem contrato com o Tricolor do Pici até dezembro de 2027 e recebe vencimentos considerados elevados para os padrões da Série B, fator que pesa nas discussões internas do clube cearense em meio ao processo de reformulação do elenco. O goleiro, inclusive, se recupera de uma cirurgia no ombro e ainda não voltou a atuar em 2026 — fator este para as tratativas entre os clubes estarem pausadas.

No Pici desde 2023, ele soma 154 partidas com a camisa tricolor e foi um dos destaques das últimas temporadas. Pelo Fortaleza, conquistou o Campeonato Cearense de 2023 e a Copa do Nordeste de 2024, além de ter papel relevante no vice-campeonato da Copa Sul-Americana de 2024 e na quarta colocação da Série A do mesmo ano.

Paralelamente às movimentações no mercado, o Leão também definiu que o lateral-esquerdo Diogo Barbosa não será aproveitado na temporada de 2026. Conforme apuração do Esportes O POVO, o jogador foi comunicado, pouco antes do treino da última quarta-feira, 14, no Pici, de que está fora dos planos do técnico Thiago Carpini e da diretoria tricolor.

A decisão surpreendeu o atleta de 33 anos. Internamente, havia a expectativa de permanência, já que Diogo foi utilizado por Carpini nos primeiros dias do ano e iniciou como titular a estreia do Leão no Campeonato Cearense, diante do Ferroviário, partida na qual até ostentou a braçadeira de capitão. Contudo, o cenário mudou.

Com a definição, o camisa 16, que tem contrato até o fim de 2026, passou a treinar em horário alternativo, assim como o atacante Deyverson. O estafe do lateral já foi comunicado e iniciou a busca por um novo clube. Contratado para a temporada de 2025, o jogador disputou 34 partidas pelo Tricolor, marcou um gol e integrou o elenco rebaixado à Série B ao final do último Brasileirão.

Ainda nesta sexta-feira, 16, o Fortaleza oficializou três saídas do elenco. Matheus Pereira foi emprestado ao Corinthians até dezembro de 2026, com opção de compra ao término do vínculo, conforme antecipado pelo Esportes O POVO. O meio-campista, de 27 anos, deixa o clube após disputar 20 partidas, com três assistências e dois gols. Além dele, Allanzinho e Pablo Roberto foram cedidos por empréstimo a Atlético-GO e Juventude, respectivamente, dando sequência ao processo de ajustes no elenco tricolor para a temporada.