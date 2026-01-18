Ceará sai na frente, cede empate ao Iguatu e mantém liderança do Grupo B do Cearense

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Ceará e Iguatu fizeram jogo de poucas chances de gol

Em uma partida burocrática, o Ceará ficou no empate em 1 a 1 na tarde deste sábado, 17, no estádio Presidente Vargas, diante do Iguatu, pela quarta rodada do Campeonato Cearense. Lucca marcou para a equipe alvinegra aos seis minutos, enquanto Jeffinho descontou para o Azulão aos sete. Ambos os gols ocorreram no segundo tempo.

Apesar do resultado igualitário, o Ceará se mantém na liderança do Grupo B com sete pontos em três jogos, com duas vitórias e um empate. O Iguatu chega aos cinco pontos, com uma vitória e dois empates no certame estadual.

O Vovô agora volta a campo na próxima quarta-feira, 21, quando às 21h30min, volta ao PV pela quinta rodada do Estadual para enfrentar o Tirol. No mesmo dia e horário, o Iguatu joga diante do Floresta no estádio Domingão, em Horizonte.

Ceará x Iguatu: como foi o jogo

Na briga pela ponta do Grupo B, Ceará e Iguatu entraram em campo, como tem sido praxe nos jogos entre as equipes, com a missão de fazer o melhor embate possível. O torcedor que esperava um jogo repleto de chances criadas, no entanto, se decepcionou frente a uma partida mais burocrática que criativa, num conhecido ritmo de início de temporada.

Nos primeiros minutos, já foi possível visualizar que se trataria de uma disputa intensa e faltosa. A força do duelo deixou a partida, porém, truncada e quente no aspecto técnico e também em temperatura. Nas poucas chances criadas de finalização, ambos os goleiros tiveram pouco trabalho, de modo que o placar só foi alterado no segundo tempo.

Sabendo que precisava tomar o protagonismo da partida por ter um poderio maior, o Ceará foi em busca do triunfo com mais afinco. Logo aos seis minutos, após buscar algumas chances de finalização, o Alvinegro de Porangabuçu foi brindado com um gol de cabeça de Lucca, mas a comemoração durou pouco. Um minuto depois, encontrando espaços deixados pela defesa alvinegra, Jeffinho deixou tudo igual para o Azulão.

A nova igualdade praticamente retornou a partida ao status anterior. Ceará e Iguatu criaram mais chances, mas o Iguatu se defendia bem, enfraquecendo as finalizações do Vovô. O Alvinegro mostrou um ritmo de início de temporada ao carecer de repertório frente a uma defesa mais fechada. A equipe do Interior, com suas limitações, também não conseguiu mexer no marcador por não demonstrar eficiência ofensiva nas chances que possuía de contra-ataque, apesar de mostrar muita organização defensiva.

Diante de um adversário bem fechado, as maiores chances da equipe alvinegra ocorreram em dois momentos. Aos 31 minutos, quando num bate e rebate, Lucca e Matheus Pereira finalizaram duas vezes cada — uma vez na trave —, mas os quatro chutes morreram numa afastada da zaga do Iguatu. Vina ainda teve uma oportunidade de falta, mas desperdiçou. Depois, aos 52 minutos, Lucas Lima deu uma finalização perigosa, porém a bola foi para fora. Nenhuma das oportunidades criadas foi suficiente para que o Vovô finalizasse com o triunfo o embate.

FICHA TÉCNICA: CEARÁ 1X1 IGUATU

Ceará

4-3-3: Richard; Rafael Ramos (Alex Silva), Pedro Gilmar, Éder e Eric Melo (Lucas Lima); Richardson (Fernando), Zanocelo e Matheus Araújo; Pedro Henrique (Fernandinho), Lucca e Giulio (Vina). Téc: Mozart.

Iguatu

4-4-2: Zé Rafael; Biel Potiguar, Diguinho, Max Oliveira e Victor Salvador; Talisson Calcinha, Rogério, Bruno Menezes (Caio) e Cássio (Leandrinho); Tiaguinho e Jeffinho (Matheus Lima). Técnico: Washington Luiz.

Local: estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 17/01/2026

Árbitro: Rejane Caetano

Assistentes: Nailton Oliveira e Zaqueu Linhares

Gols: Lucca (6/2°T), Jeffinho (7/2°T)

Cartões amarelos: Richardson (CEA); Max Oliveira, Bruno Menezes, Rogério, Jeffinho (IGU)