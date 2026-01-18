Marrocos e Senegal disputam final da Copa Africana

Foto: ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP Mané e Brahim Díaz são as esperanças de gols de Senegal e Marrocos, respectivamente

Marrocos e Senegal se enfrentam hoje, às 16 horas (de Brasília), pela final da Copa Africana de Nações, em jogo que será disputado no estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, Marrocos. Os marroquinhos, que serão adversários do Brasil na Copa do Mundo, eliminaram a Nigéria na semifinal, enquanto os senegaleses superaram o Egito, de Salah.

Para o vencedor, será o segundo título na história da competição, já que Marrocos conquistou o troféu em 1976, enquanto o triunfo do Senegal é bem mais recente, na edição de 2021 (adiada para 2022 devido à pandemia de covid-19).

Para muitos, esta é a final dos sonhos, ou pelo menos a mais esperada, entre as duas seleções consideradas as principais favoritas antes do torneio a suceder a Costa do Marfim, que foi eliminada nas quartas de final pelo Egito.

Os donos da casa têm como grande destaque na competição o meia-atacante Brahim Díaz, jogador do Real Madrid. Ele, que passou a defender o país em 2024, é o artilheiro da seleção na Copa Africana. Em seis jogos disputados, o camisa 10 marroquino marcou seis gols dos nove do time.

O sistema defensivo do Marrocos é um dos trunfos na campanha no torneio. O sólido sistema defensivo da equipe comandada por Walid Regragui, que tem como capitão Hakimi, astro do PSG, sofreu apenas um gol em toda a competição.

Já Senegal tem Sadio Mané como sua principal arma para vencer o jogo e ficar com a taça da Copa Africana. Em duelo disputado contra o Egito na semifinal, o camisa 10 senegalês brilhou e marcou o gol da vitória sobre a equipe do seu ex-companheiro de Liverpool, Salah.

A final marca o último jogo de Mané com o manto senegalês. "Estou feliz que meu último jogo na Copa Africana de Nações será uma final com os meus Leões. Espero que possamos conquistar o troféu e levá-lo para Dakar", anunciou ele após a vitória sobre o Egito.

Os Leões de Teranga também se destacam por uma defesa sólida. A equipe marcou 12 gols e sofreu apenas dois durante a competição. O setor defensivo é comandado pelo zagueiro Koulibaly, capitão de Senegal, e o goleiro Édouard Mendy, ambos ex-Chelsea.

Existe um franco favorito? À primeira vista, parece ser Marrocos, pelo fato de ser o país anfitrião e pelo seu desempenho como semifinalista na última Copa do Mundo.

Os marroquinos, que serão um dos co-organizadores da Copa do Mundo de 2030, também são a seleção africana mais bem classificada no ranking da Fifa (11º lugar), enquanto o Senegal é o segundo mais bem ranqueado (19º).

O Senegal, no entanto, tem a vantagem de uma maior experiência. Esta será a sua terceira final da Copa Africana de Nações em seis anos, depois de perder para a Argélia em 2019 e vencer o Egito em 2022. Marrocos, por outro lado, não chega à final continental desde a derrota para a Tunísia em 2004.

A comunidade senegalesa é numerosa em Marrocos, mas as arquibancadas do estádio de Rabat vibrarão intensamente a favor da seleção da casa, como aconteceu durante todo o torneio, em busca de um troféu há muito cobiçado no reino magrebino.