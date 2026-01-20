Campeonato Cearense: o que está em jogo na última rodada da 1ª fase

Foto: Iago Ferreira/Ferroviário AC Ferroviário avança até com empate contra o Quixadá

Ao final da quarta rodada do Campeonato Cearense, a olho nu, o torcedor cearense olha para a tabela com Fortaleza, Ceará, Floresta e Iguatu classificados e ainda em clima de pré-temporada e talvez imagine uma situação já resolvida para as próxima fases da competição. Na quinta rodada, que será disputada na quarta-feira, 21, e quinta, 22, o futuro de outras seis equipes estará em campo.

No Grupo A, a disputa é para definir dois classificados — ao lado do Fortaleza — e, consequentemente, quem acompanha o Maracanã no quadrangular da permanência. Assim, com líder e lanterna com destinos definidos, resta aos três remanescentes se digladiarem por melhor futuro.

Na segunda e terceira colocação, respectivamente, Horizonte e Ferroviário estão invictos, sem qualquer derrota após três jogos disputados. O time metropolitano contabiliza cinco pontos conquistados com uma vitória diante do Maracanã e dois empates diante do Tubarão e do Quixadá. Já equipe coral começou a temporada com uma situação quase semelhante: uma vitória diante do Maracanã, e igualdades diante do Fortaleza e do Horizonte.

As equipes não descansam em paz com a certeza da classificação, apesar do desempenho invicto, justamente por conta do Quixadá, que contabiliza quatro pontos com uma vitória, um empate e uma derrota: o suficiente para, em uma primeira fase curta, manter o Canarinho do Sertão vivo na disputa por um voo maior no Estadual.

À exceção do Fortaleza, na Chave A, a única equipe que mantém o destino decretado é o Maracanã, que zerou a primeira fase e não tem mais jogos a disputar. Resta agora se preparar para o quadrangular do descenso.

No Grupo B, a situação é bem mais definida, restando apenas a definição de colocações. Com Ceará com sete pontos, Floresta com seis e Iguatu com cinco, os classificados já foram definidos, assim como os que irão para a quadrangular.

De retorno à Série A local, o Maranguape começou o Estadual com uma derrota diante do Iguatu. Na rodada seguinte, o Gavião da Serra se recuperou com uma vitória contra o Tirol, mas os reveses diante do Ceará e do Floresta carimbaram o time no quadrangular. Já o caçula da Capital fecha a lista de quem terá de lutar contra a degola já que, com apenas um ponto, não poderá alcançar o Iguatu mesmo se vencer.

Os confrontos que irão definir quem vai para a segunda fase e quem irá rumar para o quadragular ocorrem na próxima quarta e quinta-feira, 21 e 22, respectivamente. No primeiro dia, às 21h30min, o Floresta recebe o Iguatu no Domingão, enquanto Tirol e Ceará jogam no estádio Presidente Vargas. No dia seguinte, às 20h30min, Quixadá e Ferroviário definem o futuro no Abilhão, enquanto Horizonte e Fortaleza fecham a tabela do Grupo A.