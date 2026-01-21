Fortaleza BC é superado pela Unifacisa em casa pelo NBB

Foto: Carlos Roosewelt/FBC O Fortaleza Basquete Cearense foi superado dentro de casa pela Unifacisa.

Em uma partida pra lá de disputada, o Fortaleza Basquete Cearense foi superado pela Unifacisa por 71 a 66 na noite desta terça-feira, 20, no ginásio Unifor em mais um clássico nordestino pelo Novo Basquete Brasil (NBB). O triunfo foi o quarto consecutivo da equipe visitante no torneio, enquanto o Leão buscava sua segunda vitória seguida após bater o Botafogo na rodada anterior.

Desde a primeira bola ao alto, a equipe paraibana deixou claro que não proporia um jogo fácil ao Carcalaion. Criando uma pressão e se aproveitando principalmente das fragilidades defensivas do time da casa, o grupo visitante conseguiu ficar com a vantagem na primeira parte do jogo. No segundo quarto, o time tricolor até chegou a se apresentar melhor, mas não fez pontos o suficiente para diminuir a diferença entre os times, o que tornou dois últimos quartos ainda mais pegados.

No terceiro e quarto tempo, Unifacisa e Fortaleza BC passaram a se perseguir em quadra. A igualdade no marcador se tornou praxe, bem como a ansiedade dos dois times em conquistar o triunfo. Nessa narrativa, quem se mostrou mais ávido a conquistar o triunfo foi o time paraibano, que pressionou o Fortaleza — nervoso e cometendo erros — e acabou alcançando a vitória por 71 a 66 com ótimas cestas nos minutos finais.

O Fortaleza Basquete Cearense agora voltará às quadras somente em fevereiro, quando pega uma sequência de partidas fora de casa — diante do São José no dia 4 e contra o Corinthians no dia 7. (Iara Costa)