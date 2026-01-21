Querendo confirmar liderança, Ceará encara o Tirol pela última rodada da 1ª fase do Estadual

Foto: Samuel Setubal Fernandinho deve ser titular contra o Tirol

Apesar de ter conquistado a classificação antecipada à segunda fase, o Ceará ainda tem um objetivo a disputar na última rodada do Campeonato Estadual: confirmar a liderança do Grupo B. Para não depender de nenhum outro resultado, o Alvinegro de Porangabuçu precisa vencer o Tirol nesta quarta-feira, 21, às 21h30min, no estádio Presidente Vargas, no Benfica.

Com sete pontos somados, o Vovô é o atual líder da chave, seguido por Floresta e Iguatu — a diferença em relação aos rivais é de um e dois pontos, respectivamente. O Maranguape, atual quarto colocado, já fez todas as suas partidas na primeira fase e não tem mais chances de ingressar no G-3, zona que garante vaga ao triangular, próxima etapa do Manjadinho.

Nesta etapa do torneio, os duelos serão cruzados, ou seja, os times classificados do Grupo A enfrentarão os do Grupo B. Serão jogos únicos. Dois clubes de cada chave vão para as semifinais, onde os confrontos voltam a ser entre as equipes do mesmo lado, com jogos de ida e volta. Assim, não existe possibilidade de um Clássico-Rei valendo vaga na final.

Na rodada passada, os comandados do técnico Mozart amargaram um empate contra o Iguatu, em jogo no qual o Ceará teve um desempenho coletivo — e individual — abaixo do esperado. O ponto positivo da partida em questão foi Lucca, centroavante do Vovô, que marcou seu primeiro gol na temporada. O camisa 99 deve chegar com a confiança em alta.

Em entrevista coletiva, o zagueiro Éder, que vem sendo titular absoluto do Vovô neste início de 2026, pregou respeito ao Tirol, apesar da má fase do rival, mas foi enfático ao afirmar que a equipe quer voltar a vencer na competição. O defensor destacou, ainda, que o empate contra o Iguatu acabou sendo “doloroso” para o plantel alvinegro.

“A gente respeita muito qualquer adversário, seja o Tirol, seja o Maranguape ou até mesmo um rival, mas, a partir do momento que a gente entra em campo, a gente quer voltar a vencer, porque o espírito vencedor não deixa a gente parado. O último resultado foi um pouco doloroso pelo empate, mas a gente sabe que está no início de um processo que vai dar muito fruto lá na frente. O que importa é o que a gente vai fazer com esse resultado: tirar as coisas boas que a gente fez e melhorar aquilo que pode ter sido feito de ruim nas partidas”, disse Éder.

O Tirol, lanterna do Grupo B, tem apenas um ponto, obtido em um empate diante do Iguatu. A equipe, assim como o Maranguape, não tem nenhuma chance de ingressar no G-3. Pelo contrário: os dois times estão confirmados no quadrangular da permanência, no qual as quatro piores campanhas se juntam em uma nova chave e duelam entre si contra o rebaixamento à segunda divisão estadual.

A campanha da Coruja é frustrante, sobretudo pelo bom desempenho que a equipe teve no ano passado, quando teve participação digna no Campeonato Cearense — assegurando vaga na Série D desta temporada — e foi vice-campeã da Taça Fares Lopes, feito que garantiu participação na Copa do Brasil. Antes do início do Manjadinho, o clube tinha como objetivo avançar à segunda fase, o que não se concretizou.

Em relação ao retrospecto de confrontos entre Ceará e Tirol, o histórico ainda é curto: apenas uma partida. As equipes se enfrentaram pela primeira vez em 2025, na fase de grupos do Campeonato Cearense, em duelo que terminou com vitória alvinegra por 2 a 1. Naquela ocasião, a Coruja fazia sua estreia na elite estadual.

Tirol x Ceará: ficha técnica

Tirol



4-3-3: Rayr; Dieguinho, Correia, César Sampaio e Rochinha; Natan Baiano, Wilkson e Jairo; Sidney, Lucão e Zé Augusto. Téc: Reginaldo França

Ceará



4-3-3: Bruno Ferreira; Alex Silva, Pedro Gilmar, Éder e Fernando; Richardson, Zanocelo e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Téc: Mozart

Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 21/1/2026

Horário: 21h30min

Árbitro: Marcelo de Lima

Assistentes: Eleutério Marques e Camila Sousa

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO, TV Verdes Mares, TV Ceará, GOAT (Youtube) e TVC Esporte (Youtube)

