Valorização da base impulsiona Ceará à vice-liderança da Superliga B feminina

Foto: Samuel Setubal Pully e Raphael Dantas participaram do "Esportes O POVO"

O Ceará desponta entre as primeiras colocações como vice-líder da Superliga B de vôlei feminino ao, após sete jogos, somar 15 pontos. Dentro dessas partidas, as atletas do Vovô pouco conheceram a palavra derrota: foram apenas dois reveses contra cinco triunfos.

O sucesso da equipe, que conta com um dos números mais altos de sets ganhos no torneio — 17, contra 19 do atual líder Pinheiro —, foi explicado pelo treinador Raphael Dantas, em entrevista ao programa "Esportes O POVO", exibido no YouTube do Esportes O POVO e na rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 20. Segundo ele, o êxito do projeto alvinegro passa inicialmente pela valorização da base, em trabalho feito desde as temporadas anteriores.

O alicerce surgiu principalmente após os valores de incentivo ao esporte da Caixa Econômica Federal deixarem de ser destinados somente aos esportes de altíssimo rendimento, passando também ao desenvolvimento da base de outras modalidades.

Para o profissional de educação física, essa mudança proporcionou ao Alvinegro de Porangabuçu a oportunidade de evoluir nos últimos anos e, consequentemente, se tornar um time competitivo, como tem se mostrado nas duas últimas campanhas.

“Ano passado, sem muita experiência, tudo muito novo, ficamos em sexto lugar. Enfrentamos o São Caetano e, nos playoffs, fizemos 3 a 2, muito disputado. E esse ano esperamos dar um passo além. Com mais experiência, com um pouco mais de planejamento. Não é fácil, mas estamos nos conhecendo, arredondando a equipe. Nossa intenção é que a equipe esteja no pico do entrosamento nos playoffs”, salientou.

Para estar no seu melhor momento no mata-mata, o Ceará poderá contar com a experiência da ponteira Pully Klein. Após oito disputas na Superliga A e oito anos de experiência fora do Brasil, a atleta esteve na temporada passada no Chapecó, chegando inclusive a disputar partida diante do Alvinegro. Nos últimos meses, ela chegou a ir para fora do Brasil novamente, mas retornou após um convite do Vovô que, segundo ela, foi providencial.

“Depois do ano passado em Chapecó, fui para o Kosova, onde fiquei dois meses. Antes de ir, eu já tinha recebido um convite para vir ao Ceará. Tinha recusado porque queria ir pra fora (do Brasil), mas quando cheguei lá, me fizeram o convite de novo. Fiz um acordo e acredito muito em Deus que era pra eu vir pra cá, pois tudo se encaminhou. O time quis que eu ficasse lá, mas eu vim. Tá sendo muito bacana estar aqui. A gente é um time que se apresentou depois, é um pouco mais complicado, mas o trabalho que estamos fazendo é para nos levar pros playoffs. Estamos trabalhando muito pra isso, e o trabalho do Rafael está sendo excelente”, finalizou ela.