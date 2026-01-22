Com show de Vina, Ceará goleia o Tirol e confirma liderança do Grupo B do Cearense

Foto: BAGGIO RODRIGUES / Agif / Estadão Conteúdo Vina, meia-atacante do Ceará, comemora gol contra o Tirol

Com Vina como protagonista, o Ceará goleou o Tirol na noite de ontem, por 4 a 1, no estádio Presidente Vargas, no Benfica, pela quinta — e última — rodada da fase inicial do Campeonato Cearense. Com o resultado positivo, o Alvinegro de Porangabuçu confirmou a liderança da Chave B, com dez pontos somados, em campanha marcada por três vitórias e um empate.

Como entrou em campo com o time já classificado, o técnico Mozart optou por realizar dois testes significativos na equipe titular: promoveu a entrada do jovem zagueiro Gabriel Silva, oriundo das categorias de base, e escalou Vina como um falso centroavante. O restante do time foi mantido com base no que o comandante utilizou nos dois jogos anteriores, com exceção de Lucca, Zanocelo e Pedro Gilmar, poupados.

Com a bola rolando, o início do confronto foi bem promissor para o Alvinegro de Porangabuçu. Em menos de um minuto, Vina abriu o placar após ótima assistência de Pedro Henrique. No lance, o camisa 27 do Vovô seguiu a cartilha de camisa 9 e, bem posicionado na grande área, marcou um bonito gol de cabeça.

O gol relâmpago do Vovô dava indícios de que o time poderia, diante da equipe com a segunda pior campanha geral da primeira fase do Manjadinho, deslanchar e ser mais envolvente no setor ofensivo, algo que não ocorreu no duelo anterior, contra o Iguatu. Essa projeção, entretanto, não se concretizou. Os comandados do técnico Mozart mostraram um futebol burocrático, lento, previsível.

O Tirol, inclusive, esteve mais perto de empatar o jogo do que o Ceará de ampliar sua vantagem. A Coruja, mesmo com claras limitações, conseguiu ter duas situações de cara a cara com o goleiro Bruno Ferreira, além de um chute da intermediária que levou perigo. O Alvinegro, por sua vez, esbarrou na falta de inspiração dos atacantes, sobretudo de Fernandinho pelo lado esquerdo, totalmente improdutivo.

Após o intervalo, o Tirol voltou a assustar o Ceará, desta vez em uma jogada de contra-ataque com um minuto no ponteiro. Janeudo, no desfecho do lance, ficou de frente para a baliza, próximo à marca da cal, e finalizou com força. Bruno Ferreira, com agilidade, fez a defesa e evitou o empate. Aos 12, a Coruja carimbou o travessão do Vovô após um chute de fora da área. Os alarmes serviram para acordar o Alvinegro.

Quando o Vovô vivia um momento ruim no jogo, de pouca criatividade e intensidade, a bola parada surgiu como um trunfo importante. Aos 19 minutos, em cobrança de escanteio, Matheus Araújo desviou de cabeça e deu assistência para Pedro Henrique, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. Foi o primeiro tento do atacante em 2026, que trouxe alívio para o Alvinegro na partida.

Em maior desvantagem, o Tirol esmoreceu. O Ceará, aliado às substituições feitas por Mozart, com as entradas de Zanocelo, Lucca e dos jovens João Gabriel e Kauã Ziegler, melhorou de desempenho e passou a ter total controle das ações do confronto. O Vovô, inclusive, poderia ter feito outros gols no jogo, não fosse pelos bons bloqueios dos defensores da Coruja — um deles salvou uma finalização quase em cima da linha.

No final do duelo, o confronto ganhou emoção. Aos 39 minutos, Yuri Borges recebeu ótimo passe, infiltrou pelas costas do lateral Fernando e, cara a cara com Bruno Ferreira, driblou o arqueiro. Os defensores do Vovô ainda tentaram evitar o gol, mas a bola morreu dentro da baliza após bate-rebate entre os jogadores e o atacante da Coruja.

O tento poderia servir de combustível para o Tirol sonhar com o empate, mas a alegria durou pouco. Aos 42, Vina, em jogada pela linha de fundo, tentou o cruzamento, mas a bola bateu no braço de Lucão e o árbitro marcou a penalidade. O próprio camisa 27 cobrou e fez o terceiro do Ceará, isolando-se na artilharia do clube em 2026, com três gols marcados.

Dois minutos depois, o meia teve outra participação decisiva: deu assistência para Matheus Araújo anotar o quarto do Alvinegro, concretizando a goleada e a vitória.

No outro confronto da noite, Floresta e Iguatu ficaram no 1 a 1, no estádio Domingão, em Horizonte. Nonato abriu o placar por time da Capital e Piauí empatou, com gols na etapa final. Com isso, o Lobo da Vila Manoel Sátiro avança em segundo, enquanto o Azulão do Centro-Sul passa em terceiro.

Tirol 1x4 Ceará: ficha técnica



Tirol



4-3-3: Rayr; Zé Augusto, Roni Lobo, Lucão e João Victor (Tauã); Sidney (Correia), Natan (Yuri Borges) e Fernandinho; Rochinha, Wilkson (Janeudo) e Rafinha (Madalena). Téc: Thiago Boiadeiro



Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Alex Silva, Gabriel Silva, Éder e Fernando; Richardson (Zanocelo), Lucas Lima (João Gabriel) e Matheus Araújo; Pedro Henrique (Kauã Ziegler), Vina e Fernandinho (Lucca). Téc: Mozart



Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Marcelo de Lima

Assistentes: Eleutério Marques e Camila Sousa

Gols: Vina (1’ 1T e 42' 2T), Pedro Henrique (19’ 2T), Yuri Borges (39' 2T) e Matheus Araújo (44' 2T)

Cartões amarelos: Roni Lobo (Tirol); Alex Silva, Pedro Henrique e Richardson (Ceará)

Cartão vermelho: Kauã Ziegler (Ceará)

