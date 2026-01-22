Ferroviário e Quixadá decidem futuro no Cearense em confronto decisivo no Abilhão

Foto: IAGO FERREIRA / Ferroviário AC Lucas Black é um dos destaques do Ferroviário no Campeonato Cearense

O destino de Ferroviário e Quixadá para a próxima etapa do Campeonato Cearense será selado nesta quinta-feira, 22, às 20h30min, quando, no estádio Abilhão, na cidade do Sertão Central cearense, as duas equipes se enfrentam pela quinta e última rodada da primeira fase do torneio estadual.

O embate, com transmissão da FCF TV, terá caráter decisivo por se tratar do jogo que irá decretar qual das duas equipes fica com uma das vagas na segunda fase e qual disputará o quadrangular da permanência.

Tal confronto tem impacto direto no planejamento esportivo das equipes para o restante da temporada, já que avançar à segunda fase mantém vivo o objetivo de brigar pelo título e também assegura a equipe na elite local na próxima temporada, enquanto a ida ao quadrangular da permanência antecipa a luta contra o rebaixamento e limita as ambições no Estadual. Outro fator chave é a garantia de vaga na Série D nacional.

Nesse cabo de guerra em que nenhuma das duas equipes quer cair para o lado mais fraco, o Ferroviário possui vantagem matemática. Com cinco pontos, o time coral entra em campo com um ponto a mais que o seu oponente; ou seja, avança com empate.

O Canarinho do Sertão não quer, no entanto, demonstrar fraqueza justamente no momento em que mais é exigido. Uma das estratégias da equipe quixadaense será usar o fator casa a seu favor. Durante a semana, com ingressos nos valores de R$ 10 a meia e R$ 20 a inteira, o clube tem tentado estimular o seu torcedor a transformar o estádio em um caldeirão para pressionar o grupo coral.

Em termos de campanha, o Quixadá também tenta usar o mando de campo como vantagem, já que, nos três jogos que disputou, a equipe somou uma vitória justamente quando atuou no Abilhão, diante do Maracanã. Nas outras partidas, o time empatou fora de casa com o Horizonte e foi derrotado com goleada por 4 a 0 pelo Fortaleza no estádio Presidente Vargas, pela terceira rodada.

O Ferroviário apresenta uma campanha com menos oscilações, sendo um dos times que ainda não perdeu no torneio. Em três jogos, a equipe comandada por Nuno Pereira venceu o Maracanã na estreia e empatou com o Fortaleza — em 0 a 0, pela segunda rodada — e com o Horizonte, em 2 a 2, pela quarta rodada.

Nos números gerais, o time coral também mostra superioridade: foram três gols marcados e dois sofridos, enquanto o Quixadá balançou as redes apenas uma vez e foi vazado em quatro ocasiões. Os dados pesam diretamente na classificação, já que, em caso de empate, o Ferroviário se classifica, enquanto o Quixadá só ultrapassaria o Horizonte caso a equipe for goleada pelo Fortaleza, em jogo no mesmo dia e horário.

Ficha técnica - Quixadá x Ferroviário

Quixadá

4-3-3: Josué Vinícius; Lê Santos, Léo Ceará, Samuel, Dim; Dudu, Gustavo, Paulista; Davi Silva, Conrado e Éric Lima. Téc: Juranilson.

Ferroviário

4-3-3: Sivaldo; Ramires, Léo Paraíso, Iago, Pedrinho; Lucas Black, João Neto, Thalisson; Yair Mena, Felipe Sales, Jefinho. Téc: Nuno Pereira

Local: Estádio Abilhão, em Quixadá (CE)

Data: 22/01/2026

Horádio: 20h30min

Árbitro: José Denis Garcês Lima

Assistentes: Jailson Albano da Silva e Antônio Wellington Furtado

Transmissão: FCF TV