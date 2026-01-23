Fortaleza vence o Horizonte e confirma liderança do Grupo A do Campeonato Cearense

Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC Volante Rodrigo marcou gol do Fortaleza e se emocionou

Sem sustos, o Fortaleza venceu o Horizonte por 1 a 0, fora de casa, no estádio Domingão, com gol de Rodrigo, na noite desta quinta-feira, 22, pela quinta rodada do Campeonato Cearense. Com o resultado positivo, o Tricolor confirmou a liderança do Grupo A, em campanha quase impecável: foram três triunfos e um empate, sem nenhum gol sofrido. O Galo do Tabuleiro, apesar da derrota, avançou para a próxima fase em terceiro.

Com a classificação antecipada obtida na rodada passada, o técnico Thiago Carpini aproveitou o confronto diante do Horizonte para rodar o elenco e, principalmente, fazer testes. O comandante saiu do 4-3-3 e escalou a equipe no 3-5-2, esquema no qual promoveu a entrada de diversas novidades, incluindo algumas estreias.

O zagueiro Luan Freitas, recém-contratado, fez seu primeiro jogo com a camisa tricolor, assim como o volante Ronald — ambos foram titulares. No meio-campo e ataque, Carpini deu oportunidade para jogadores oriundos das categorias de base, como Lucas Emanoel e Tomás Rocco, e atletas com menor minutagem em 2026, como Kauan, Lucca Prior e Kayke.

Dentro de campo, com a bola rolando, a atuação do Fortaleza foi protocolar. A equipe teve dificuldade na articulação e, por mais de 30 minutos do primeiro tempo, levou pouco perigo ao sistema defensivo do Horizonte — que quase nada produziu no ataque. Brenno, goleiro do Leão do Pici, foi um mero espectador na etapa inicial.

O roteiro, que parecia caminhar para um zero a zero sem emoção, mudou na reta final. Aos 36 minutos, após cobrança de lateral, a bola sobrou para Rodrigo, na entrada da área, que finalizou forte em direção à baliza. Frank, arqueiro do Horizonte, sequer reagiu e apenas olhou a bola estufar as redes. Na comemoração, o volante se emocionou e chorou — foi o primeiro tento dele pelo Tricolor do Pici.

Após a conversa no vestiário, o Fortaleza retornou para o segundo tempo com uma postura diferente: mais intenso e objetivo. A equipe passou a acelerar os passes nas articulações ofensivas e se impôs diante de um Horizonte fragilizado, que em nenhum momento demonstrou qualquer esboço de reação para tentar buscar o empate.

Com um bloco alto de marcação, o Tricolor do Pici sufocou a saída de bola do Galo do Tabuleiro, que se viu encurralado. Não à toa, o Horizonte, com enormes dificuldades na fase de construção, cometeu vários erros. O Leão, por sua vez, manteve o controle das ações e ditou o ritmo do jogo — embora ainda pecasse nas conclusões dos lances, fosse no último passe ou na finalização.

A partir dos 20 minutos, Carpini começou a promover mudanças na equipe. O treinador colocou o volante Ryan, outro estreante da noite, contratado por empréstimo junto ao Corinthians, e nomes já carimbados no Pici, como os meias Lucas Crispim e Pochettino. A entrada do trio foi importante para manter o nível competitivo do Tricolor no meio-campo, setor em que teve ampla vantagem nos confrontos individuais.

No fim, o Fortaleza confirmou o favoritismo, independentemente do time que fosse escalado, e jogou o suficiente para vencer o Horizonte. Para Carpini, além do fator esportivo, que está atrelado ao resultado, o confronto foi uma oportunidade interessante para observar novos jogadores, tanto os contratados quanto os jovens da base.

Assim, Fortaleza, Ferroviário e Horizonte avançam no Grupo A e vão enfrentar Ceará, Floresta e Iguatu, classificados do Grupo B. Os dois melhores de cada chave se enfrentam nas semifinais.

Horizonte 0x1 Fortaleza: ficha técnica

Horizonte



4-3-3: Frank; Daelson, Tiago Betim, Rafael Augusto e Caio Pedro; Ramos, Guilherme (Ray Sapé) e Lauro Max (Alan Calbergue); Betinho, Willian Anicete e Alex Cícero (Palominha). Téc: Juliano Maia



Fortaleza



3-5-2: Brenno; Luan Freitas, Lucas Gazal e Kuscevic; Kauan, Ronald, Rodrigo (Ryan), Lucas Emanoel (Lucas Crispim) e Lucca Prior (Moisés); Kayke (Bareiro) e Tomás Roco (Pochettino). Téc: Thiago Carpini

Local: Estádio Domingão, em Horizonte (CE)

Árbitro: Avelar Rodrigo

Assistentes: Marco Aurélio e Lidomar Nascimento

Gol: Rodrigo (36’ 1T)

Cartões amarelos: Guilherme, Alex Cícero e Tiago Bettim (Horizonte); Luan Freitas, Lucas Emanoel, Tomás Rocco e Kayke (Fortaleza)

