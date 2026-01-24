Campeonato Cearense entra na fase decisiva com Clássico-Rei e luta contra o rebaixamento

Foto: Lucas Emanuel/FCF Manjadinho é o mascote do Campeonato Cearense

Após uma primeira fase sem grandes emoções e com partidas ainda em ritmo de pré-temporada, o Campeonato Cearense chega à sua fase decisiva a partir deste final de semana. Na abertura da segunda fase, amanhã, Ferroviário e Ceará entram em campo às 18 horas, no estádio Presidente Vargas, e darão o primeiro passo em busca de uma vaga nas semifinais do torneio estadual.

Além da dupla do Clássico da Paz, fazem parte da briga por lugar entre os quatro melhores Fortaleza, Floresta, Iguatu e Horizonte. Na segunda fase do Manjadinho, estas equipes se dividem em duas novas chaves, agora com duelos cruzados — os clubes classificados do Grupo A enfrentam os classificados do Grupo B, em jogo único. Os dois melhores de cada avançam para as semifinais, etapa em que os confrontos voltam a ocorrer entre os times da mesma chave.

No seu jogo inicial, o Fortaleza enfrenta o Floresta, na próxima segunda-feira, 26, também no PV, às 20h30min. Fecham o primeiro momento da segunda fase Iguatu e Horizonte, que se encontram no estádio Morenão, em Iguatu, na terça-feira, 27, às 19 horas.

Essas partidas certamente exigirão mais de Ceará e Fortaleza do que os jogos da primeira fase, mas a prova de fogo para a dupla chegará no dia 8 de fevereiro, quando eles se enfrentam pela primeira vez no ano, às 18 horas, na Arena Castelão, pela terceira e última rodada da segunda fase do torneio. A segunda rodada ocorre entre os dias 30 de janeiro e 1º de fevereiro.

A segunda disputa — e não menos importante — do Estadual tem início na próxima quarta-feira, 28, quando Maranguape recebe o Maracanã no Moraisão, às 19 horas. As duas equipes, juntamente com Quixadá e Tirol, que se enfrentam na quinta-feira, 29, às 19 horas, no Abilhão, lutam no quadrangular da permanência contra o rebaixamento.

Nesta etapa do torneio, em que os times definem o rumo do restante desta e da próxima temporadas, eles ficam em um só grupo e duelam entre si, em turno único. Os dois piores serão rebaixados para a segunda divisão estadual, enquanto os outros dois garantem a permanência na elite para a edição do próximo ano.

Assim como a segunda fase, o quadrangular também é dividido em três rodadas, com os duelos decisivos ocorrendo na segunda-feira, dia 9 de fevereiro, simultaneamente, às 19 horas.

Segunda fase do Campeonato Cearense

1ª rodada

25/1 - 18 horas - Ferroviário x Ceará



26/1 - 20h30min - Fortaleza x Floresta



27/1 - 19 horas - Iguatu x Horizonte

2ª rodada

30/1 - 19 horas - Floresta x Ferroviário



31/1 - 16h30min - Fortaleza x Iguatu



1°/2 - 18 horas - Ceará x Horizonte

3ª rodada