Paquetá fica fora de jogo do West Ham no Inglês, mas Flamengo tem proposta recusada

Foto: Vincent Carchietta / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Meia Lucas Paquetá em amistoso do West Ham contra o Manchester United, no MetLife Stadium

O imbróglio envolvendo a volta de Lucas Paquetá ao futebol brasileiro parece estar longe de uma definição. Alvo do Flamengo, o jogador sequer foi relacionado para defender o West Ham no jogo de hoje, contra o Sunderland, pela Premier League. O clube inglês recebeu uma proposta oficial da equipe carioca, mas recusou a oferta e quer mais dinheiro para liberar o atleta.

Em busca de um acerto para contar com o meio-campista o mais rápido possível, o atual campeão brasileiro e da Libertadores oficializou uma pedida de 35 milhões de euros (algo em torno de 217,5 milhões). Além desse montante, foi incluído ainda mais 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 31 milhões) pelo cumprimento de metas. O valor total da operação, portanto, poderia chegar a 40 milhões de euros (R$ 249,6 milhões).

O clube inglês, no entanto, já deixou claro que, para dispensar um de seus principais nomes, não abre negociações por menos de 45 milhões de euros (cerca de R$ 280,8 milhões). Em uma transação em que os próprios dirigentes rubro-negros consideram "trabalhosa", o Flamengo não pretende dispor desse valor, mas admite uma mudança nos termos da oferta.

Personagem importante nesse enredo, o técnico Nuno Espírito Santos disse que Paquetá é fundamental para a equipe nesse momento. No entanto, apesar de reconhecer a importância do atleta, ele optou por não relacionar Paquetá para o jogo de hoje.

"Ele não estará no elenco para esta partida. Todos conhecem minha opinião sobre ele, mas temos de lidar com a situação e tentar encontrar logo uma situação", afirmou o comandante.

Em situação delicada no Campeonato Inglês, o West Ham luta para fugir do rebaixamento e ocupa a 18ª posição, com 17 pontos, e tem cinco a menos que o Nottingham Forest (17º), primeiro time fora da zona do descenso.

O interesse de Paquetá em retornar ao Flamengo vem sendo levado em conta pela diretoria carioca. Outro problema nesse imbróglio é quanto à liberação do atleta. Enquanto o rubro-negro quer o atleta de imediato, o West Ham pretende liberá-lo só em maio, ao fim da temporada europeia.