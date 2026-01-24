Logo O POVO+
Paquetá fica fora de jogo do West Ham no Inglês, mas Flamengo tem proposta recusada
Comentar
Esportes

Paquetá fica fora de jogo do West Ham no Inglês, mas Flamengo tem proposta recusada

Meio-campista de 28 anos quer voltar ao Brasil para atuar no Rubro-Negro, clube que o revelou, mas ingleses fazem jogo duro na negociação
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Comentar
Meia Lucas Paquetá em amistoso do West Ham contra o Manchester United, no MetLife Stadium (Foto: Vincent Carchietta / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Foto: Vincent Carchietta / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Meia Lucas Paquetá em amistoso do West Ham contra o Manchester United, no MetLife Stadium

O imbróglio envolvendo a volta de Lucas Paquetá ao futebol brasileiro parece estar longe de uma definição. Alvo do Flamengo, o jogador sequer foi relacionado para defender o West Ham no jogo de hoje, contra o Sunderland, pela Premier League. O clube inglês recebeu uma proposta oficial da equipe carioca, mas recusou a oferta e quer mais dinheiro para liberar o atleta.

Em busca de um acerto para contar com o meio-campista o mais rápido possível, o atual campeão brasileiro e da Libertadores oficializou uma pedida de 35 milhões de euros (algo em torno de 217,5 milhões). Além desse montante, foi incluído ainda mais 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 31 milhões) pelo cumprimento de metas. O valor total da operação, portanto, poderia chegar a 40 milhões de euros (R$ 249,6 milhões).

O clube inglês, no entanto, já deixou claro que, para dispensar um de seus principais nomes, não abre negociações por menos de 45 milhões de euros (cerca de R$ 280,8 milhões). Em uma transação em que os próprios dirigentes rubro-negros consideram "trabalhosa", o Flamengo não pretende dispor desse valor, mas admite uma mudança nos termos da oferta.

Personagem importante nesse enredo, o técnico Nuno Espírito Santos disse que Paquetá é fundamental para a equipe nesse momento. No entanto, apesar de reconhecer a importância do atleta, ele optou por não relacionar Paquetá para o jogo de hoje.

"Ele não estará no elenco para esta partida. Todos conhecem minha opinião sobre ele, mas temos de lidar com a situação e tentar encontrar logo uma situação", afirmou o comandante.

Em situação delicada no Campeonato Inglês, o West Ham luta para fugir do rebaixamento e ocupa a 18ª posição, com 17 pontos, e tem cinco a menos que o Nottingham Forest (17º), primeiro time fora da zona do descenso.

O interesse de Paquetá em retornar ao Flamengo vem sendo levado em conta pela diretoria carioca. Outro problema nesse imbróglio é quanto à liberação do atleta. Enquanto o rubro-negro quer o atleta de imediato, o West Ham pretende liberá-lo só em maio, ao fim da temporada europeia.

O que você achou desse conteúdo?