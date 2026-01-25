Sexteto de remanescentes forma espinha dorsal do Fortaleza ideal para 2026

Foto: Lucas Emanuel/FCF Brítez é um dos líderes do elenco

Em meio à reformulação do elenco para 2026, inclusive com saídas de atletas que chegaram a jogar na temporada, o Fortaleza tem um sexteto considerado fundamental para formar a espinha dorsal do time no ano, sem intenção de negociá-lo no mercado da bola — a menos que os clubes interessados banquem a multa rescisória ou valores próximos disso.

O goleiro Brenno, o zagueiro Brítez, o volante Lucas Sasha, o meia Pochettino e os atacantes Moisés e Adam Bareiro são as peças consideradas de extrema importância dentre os remanescentes no grupo comandado por Thiago Carpini, tanto pela experiência quanto pelo nível técnico. Brítez e Sasha, inclusive, são figuras de liderança no vestiário e devem revezar a braçadeira de capitão ao longo do ano.

“A gente não lamenta a saída do Mancuso, porque não adianta eu ficar aqui potencializando situações que não vão mudar. A gente tem é que dar confiança para quem fica e vai fazer parte desse processo do Fortaleza”, ponderou Carpini, referindo-se ao empréstimo do lateral-direito ao Estudiantes, da Argentina. “O que eu quero muito e tenho passado é que não saia mais ninguém, que a gente tenha condições de segurar todos esses atletas para que tenha um Fortaleza muito forte na temporada”, completou o comandante.

Sasha, Pochettino, Moisés e Bareiro receberam consultas de outras equipes, mas o Tricolor só concretizaria a transferência em caso de uma boa compensação financeira, sobretudo nos casos do meia argentino e do atacante paraguaio. O centroavante recebeu recentemente proposta do Olimpia, do Paraguai, mas as cifras foram consideradas baixas.

Mais jovem do sexteto, Brenno, aos 26 anos, terminou 2025 como titular do Fortaleza e se firmou na posição com boas atuações, apesar do rebaixamento para a Série B. O desempenho do arqueiro deixou a diretoria do Leão mais confortável para aceitar emprestar João Ricardo ao Corinthians a partir de março — a parte financeira também pesou, pelo valor do salário do camisa 1.

Brítez deixou claro, logo depois da queda no Brasileirão, que queria permanecer no Pici para participar da reconstrução e conduzir o Tricolor de volta à elite nacional. O zagueiro argentino é visto como responsável por representar o perfil do time, com estilo aguerrido em campo, além de deixar os companheiros sempre em alerta sobre o nível de competitividade necessário.

Moisés era um nome do Fortaleza muito cobiçado nas janelas de transferências, desde a primeira passagem pelo clube, mas o cenário mudou devido ao longo período de ausência no ano passado por lesão. O Leão considera o atacante acima da média na Série B — a exemplo dos outros cinco nomes — e está disposto a fazer o esforço financeiro para mantê-lo.

A exceção de bancar um salário de padrão de Série A também vale para Pochettino e Bareiro. O Tricolor deixou claro nas consultas que não baixaria as cifras para vender a dupla de estrangeiros e conta com ambos para manter uma base do setor ofensivo. Além disso, os dois terminaram 2025 em alta, sobretudo o paraguaio, que tem o sonho de disputar a Copa do Mundo deste ano.