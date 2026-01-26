Ceará goleia o Ferroviário por 5 a 1 na abertura da segunda fase do Estadual

Em Clássico da Paz que marcou a abertura da segunda fase do Campeonato Cearense, o Ceará não tomou conhecimento do Ferroviário e goleou o rival por 5 a 1, com gols de Pedro Gilmar, Matheus Araújo — duas vezes —, Lucca e Fernandinho, no Presidente Vargas, na noite de ontem.
Na próxima rodada, o Vovô encara o Horizonte, no domingo, 1º de fevereiro, enquanto o Tubarão enfrenta o Floresta, na sexta-feira, 30.
O primeiro tempo no Presidente Vargas foi de um time só: o Ceará. O Alvinegro de Porangabuçu, em 45 minutos de jogo, mostrou enorme eficiência nas chances criadas e encaminhou a vitória antes mesmo do intervalo. O Ferroviário, por sua vez, teve um dos seus piores desempenhos no Manjadinho desta temporada, sendo totalmente dominado e anulado.
Logo com cinco minutos no relógio, o jovem e promissor zagueiro Pedro Gilmar abriu o placar para o Vovô em bonito gol de cabeça, com assistência de Vina após cobrança de falta. Com a vantagem tão cedo na partida, os comandados do técnico Mozart passaram a controlar as ações do jogo, sem afobação nas articulações — o que, muitas vezes, criou um ritmo mais lento em campo.
O excesso de faltas e de erros nas tomadas de decisão por parte de ambos os times, contexto que prevaleceu por volta dos 30 minutos da etapa inicial, tornou o confronto pouco agradável de se assistir. Neste recorte da partida, nenhuma das equipes conseguiu ser objetiva com a bola no pé. O Vovô não finalizou em direção à baliza, enquanto o Tubarão da Barra pouco assustou o goleiro Bruno Ferreira.
Foi então que surgiu um protagonista para mudar o roteiro monótono do embate: Matheus Araújo. O meia, escalado como ponta esquerda no lugar de Fernandinho, marcou dois gols em sequência. O primeiro, aos 36 minutos, com assistência de Pedro Henrique — que antes recebeu ótimo passe em profundidade de Vina. O segundo, aos 43, após aproveitar rebote do arqueiro Sivaldo.
Matheus Araújo, mesmo antes dos gols, vinha sendo um dos principais destaques do Alvinegro no jogo. Vina foi outro nome impactante, sendo o responsável pelas melhores oportunidades da equipe, com passes rápidos e objetivos que quebraram as linhas do sistema defensivo do Coral. Não à toa, os dois são os artilheiros do Ceará na temporada.
No segundo tempo, o confronto foi, em sua maior parte, monótono. O Ceará, confortável com o 3 a 0, retornou do vestiário com intensidade baixa, priorizando a organização defensiva e as transições em velocidade como mecanismo de ataque. O Ferroviário, por outro lado, não demonstrou poder de reação para tentar amenizar o prejuízo da etapa inicial.
Diante disso, Mozart se movimentou no banco e fez alterações. O treinador promoveu a estreia de Juan Alano, contratado neste ano, e deu oportunidade ao jovem Melk. Este último citado, inclusive, teve participação direta no quarto gol do Vovô no jogo, aos 29 minutos. No lance, o camisa 71 fintou três defensores, infiltrou na área e finalizou. A bola desviou na defesa e sobrou para Lucca, que empurrou para o fundo da rede.
O Ferroviário até fez o seu tento de honra, com o atacante Mena, aos 34, mas a resposta do Alvinegro foi imediata. Cinco minutos depois, Juan Alano achou ótimo lançamento para Fernandinho, que deu um “chapéu” em Sivaldo e marcou um gol de placa no PV. O lance chegou a ser anulado por possível impedimento, porém o VAR auxiliou e reverteu a decisão equivocada. No fim, resultado imponente do Alvinegro, em sua melhor exibição de 2026.
Ferroviário
4-3-3: Sivaldo; Ramires, Léo Paraíso, Iago e Pedrinho (Pablo Maldini); João Neto, Luan (Victor Diotti) e Thalisson; Yair Mena, Kiuan (Paulo Ricardo) e Jefinho (Camilo). Téc: Nuno Pereira
Ceará
4-4-2: Bruno Ferreira; Alex Silva (Rafael Ramos), Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Lucas Lima (Richardson), Zanocelo, Vina (Juan Alano) e Matheus Araújo (Melk); Pedro Henrique (Fernandinho) e Lucca. Téc: Mozart
Data: 25/1/2026
Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
Árbitro: Luciano Miranda
Assistentes: Renan Aguiar e Yuri Cunha
Gols: 5min/1ºT - Pedro Gilmar, 36 e 43min/2ºT - Matheus Araújo, 29min/2ºT - Lucca e 39min/2ºT - Fernandinho (CEA); 34min/2ºT - Mena (FAC)
Cartões amarelos: Pedrinho, Victor Diotti e João Neto (FAC); Pedro Gilmar (CEA)
Público e renda: 2.748 presentes/R$ 71.032,00