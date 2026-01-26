Cruzeiro conta com golaço, bate o São Paulo e é campeão da Copinha

Foto: Marco Galvão / Cruzeiro Cruzeiro conquistou o bicampeonato da Copinha

Com 100% de aproveitamento, o Cruzeiro é o campeão da Copa São Paulo de Juniores de 2026. Em decisão disputada ontem, na Arena Pacaembu, o time mineiro derrotou o atual campeão São Paulo, por 2 a 1, e ficou com o título do principal torneio de base do País. Gustavinho, autor de um golaço no segundo tempo, e William Almeida marcaram para a Raposa. Isac fez o gol tricolor.

Trata-se do segundo título conquistado pelo Cruzeiro na Copinha. O time mineiro venceu a competição de base pela primeira vez em 2007, quando derrotou justamente o São Paulo na final.

As duas equipes chegaram à decisão com campanhas de autoridade, o que acabou refletindo em um jogo equilibrado, com os times se estudando nos primeiros minutos e o vigor da juventude dando o tom das duras divididas. Apesar da suspensão do meio-campista Eduardo Pape, principal jogador do Cruzeiro na Copinha, o time mineiro conseguiu articular jogadas de perigo em lances de contra-ataque e levou a melhor na bola parada aos 12 minutos do primeiro tempo, com o lateral-esquerdo William aparecendo sozinho no segundo pau para cabecear para a rede.

Empurrado pela torcida que, naturalmente, compareceu em maior número no Pacaembu, o São Paulo tentou responder imediatamente e criou chances em jogadas individuais de Tetê, mas sem perigo. O time tricolor encontrou dificuldade para entrar na defesa celeste, reforçada por dois volantes fixos na ausência de Pape, e começou a apostar nas jogadas pelo alto, mas o centroavante Paulinho, destaque do time na competição, mal pegou na bola.

Confortável no placar, o Cruzeiro desacelerou o ritmo da partida e apostou em jogadas de contra-ataque, especialmente pelo lado esquerdo. Além de não conseguir superar o bloqueio adversário, o São Paulo sofreu com desarmes e viu o time mineiro criar boas oportunidades de ir para o intervalo com maior vantagem no placar, mas pecou na falta de capricho e parou nas boas defesas do goleiro João Pedro.

O Cruzeiro foi castigado pela falta de pontaria antes mesmo do intervalo. Minutos depois de o goleiro cruzeirense Vitor Lamounier fazer defesa impressionante, o zagueiro Isac aproveitou a sobra na pequena área para deixar tudo igual, aos 47 minutos.

Depois da boa etapa inicial, as equipes voltaram do intervalo em rotação inferior. O São Paulo, diferentemente do primeiro tempo, conseguiu rondar a área do Cruzeiro, encontrando espaços em lançamentos longos, e teve oportunidade de virar o placar em lances de bola aérea. O time mineiro continuou apostando nos contra-ataques, mas o excesso de erros técnicos atrapalhou.

Com os times nitidamente desgastados, a partida perdeu emoção e os treinadores apelaram ao banco para oxigenar as equipes. O lateral Gustavinho, que entrou no lugar de William Almeida, apareceu com liberdade na esquerda e marcou um golaço de fora da área, aos 28 minutos. A bola ainda bateu na trave e nas costas do goleiro João Pedro antes de ir para o fundos da rede.

Praticamente no minuto seguinte, o árbitro assinalou pênalti para o São Paulo após falta do zagueiro Kaiky sobre Paulinho, mas o VAR indicou falta fora da área e Lamounier fez ótima defesa na cobrança de Igor Felisberto. O tricolor paulista partiu para o abafa, mas não conseguiu desenvolver uma pressão adequada para se aproximar do empate.

O São Paulo abusou de cruzamentos longos sem perigo e ainda teve o azar de perder Felipe por lesão e terminar o jogo com dez em campo. Bem fechado na defesa, o time mineiro ainda conseguiu escapar em contra-ataques e teve chances de ampliar o placar.