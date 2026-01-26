No PV, Fortaleza recebe o Floresta pela 1ª rodada da segunda fase do Cearense

Foto: Samuel Setubal Adam Bareiro é a esperança de gols do Leão

O Campeonato Cearense de 2026 entra em um momento de afunilamento e as margens para erro se tornam mínimas. Às 20h30min de hoje, o Estádio Presidente Vargas será o palco do embate entre Fortaleza e Floresta, válido pela rodada de abertura da segunda fase. O confronto coloca frente a frente o Tricolor do Pici, que dominou o Grupo A na etapa inicial, e o Verdão da Vila, que avançou na segunda colocação da chave B.

O momento é de virada de chave. Após uma fase classificatória utilizada para complemento da pré-temporada, com testes e rodagem de elenco, o Estadual atinge o estágio em que o planejamento se encontra com a necessidade imediata de resultados.

Para ambas as agremiações, garantir uma vantagem logo na estreia desta etapa é o passo fundamental para pavimentar o caminho rumo às semifinais e, eventualmente, à grande decisão do certame.



Do lado do Leão, a partida é vista como uma oportunidade para consolidar o modelo de jogo de Thiago Carpini. O treinador vem aproveitando o calendário para observar peças e testar variações táticas. Na partida mais recente, ocorrida na quinta-feira, 22, diante do Horizonte, o torcedor viu um time alternativo, repleto de novidades e no esquema 3-5-2.

Foi a chance de observar as estreias dos reforços Luan Freitas e Ryan, além da promoção de jovens promessas das categorias de base, como Lucas Emanoel e Tomás Rocco.

No entanto, para o duelo contra o Lobo, a tendência é que o Tricolor retome sua espinha dorsal. A expectativa é de que o ataque conte novamente com Bareiro e Moisés. No setor de contenção e criação, a dupla de volantes formada por Pierre e Lucas Sasha deve ser reeditada, oferecendo sustentação para que Pochettino dite o ritmo do jogo como o principal articulador central.

As maiores interrogações de Carpini pairam sobre a linha defensiva. Enquanto Brenno é o dono absoluto da meta e Mailton ocupa a lateral-direita com segurança, o lado esquerda deve seguir com o improviso de Lucas Crispim, que oferece maior qualidade na saída de bola, porém exige cobertura redobrada.

No miolo de zaga, a disputa é acirrada: os titulares Brítez e Cardona sofrem a sombra de Kuscevic e do recém-chegado Luan Freitas, além do remanescente Lucas Gazal.

O Floresta, por sua vez, chega ao PV com o status de "franco-atirador", mas com um conjunto organizado, capaz de surpreender qualquer gigante da Capital. O Verdão carimbou sua classificação após um empate em 1 a 1 contra o Iguatu, no Estádio Domingão, resultado que selou a vice-liderança do Grupo B — atrás apenas do Ceará.

O técnico do Lobo, Leston Junior, demonstra confiança no processo evolutivo do elenco. “Vejo de uma forma muito positiva o encerramento dessa fase, onde nós conseguimos detectar muitas coisas boas que a equipe conseguiu assimilar ao longo da preparação e, obviamente, aqueles pontos que a gente precisa corrigir pensando já na próxima fase”, avaliou o comandante.

Fortaleza x Floresta: ficha técnica

Fortaleza

4-4-2: Brenno; Mailton, Brítez, Kuscevic e Lucas Crispim; Lucas Sasha, Pierre, Ronald e Pochettino; Moisés e Bareiro. Téc: Thiago Carpini

Floresta

4-3-3: Tiepo; Cedric, Eduardo, João Victor e Marco Antônio; Diego Matos, Nonato e Guilherme Borges; Thailor, Matheusinho e Vitinho. Téc: Leston Junior