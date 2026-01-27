Artilheiros, Vina e Matheus Araújo assumem protagonismo ofensivo no Ceará

Foto: Nayana Melo/Especial para O Povo Matheus Araújo já balançou as redes três vezes

Inicialmente vistos como concorrentes por posição, Vina e Matheus Araújo assumiram o protagonismo ofensivo do Ceará neste começo de temporada. A dupla marcou 50% dos gols da equipe de Mozart em 2026, divide a artilharia alvinegra e tem feito uma dobradinha de sucesso como titular.

Na segunda passagem por Porangabuçu, o camisa 29 retornou no segundo semestre do ano passado cercado de expectativa, mas não conseguiu ter bons números na Série A. O cenário mudou nesta temporada, com a integração desde o início com os companheiros e a comissão técnica e diante de adversários de nível técnico mais baixo.

Vina soma três gols e uma assistência em quatro partidas. Apesar de ter passado em branco na goleada por 5 a 1 sobre o Ferroviário, nesse domingo, 25, o meia-atacante participou de muitos lances ofensivos com passes para “clarear” as jogadas e deixar os companheiros em boas condições de progredir. O xodó da torcida alvinegra também tem feito mais de uma função sob o comando de Mozart, como armador, homem de referência e até dupla de Lucca no ataque.

A alternância de posição de Vina abre espaço no time titular para o jovem Matheus Araújo conquistar espaço. Cria do Corinthians, o camisa 8 chegou ao Vovô em 2025, mas disputou apenas 25 jogos, perdendo espaço ao longo da temporada. Para este ano, com a saída do argentino Lucas Mugni, viu uma brecha para brigar por mais chances e tem aproveitado.

Matheus também fez quatro jogos e três gols em 2026, a exemplo de Vina, mas ainda sem ter sido garçom de algum companheiro. O meia fez um tento no triunfo por 4 a 1 sobre o Tirol e depois balançou as redes duas vezes na goleada diante do Tubarão da Barra.

No Clássico da Paz, inclusive, o camisa 8 foi utilizado como ponta, movimentando-se bastante no setor ofensivo para aproveitar as brechas da defesa coral e aparecendo na área para finalizar. A polivalência pode ser um ponto importante para se firmar entre os escolhidos de Mozart e atuar ao lado de Vina, ajudando no momento defensivo para deixar o camisa 29 mais “inteiro” para os ataques.

“O Matheus (Araújo) é um meia de origem, mas que tem também um perfil atlético para jogar de ponta. Já o Vina, eu considero ele um jogador acima da média. Talvez ele faça coisas que, principalmente no cenário atual do nosso futebol, poucos conseguem fazer. E eles se combinam muito bem. Então, são jogadores que se conectam bem ali naquele setor”, avaliou o comandante alvinegro.

Se Vina e Matheus Araújo, somados, anotaram seis dos 12 gols do Ceará neste ano, outras peças do setor ofensivo têm procurado se firmar com as participações diretas em bolas nas redes. Centroavante da equipe, Lucca chegou ao segundo gol ao marcar contra o Ferroviário; Pedro Henrique deixou sua marca uma vez e deu duas assistências; e Fernandinho desencantou depois de dez meses com um belo gol sobre o Tubarão, fechando a conta.

Outros dois nomes deverão movimentar a disputa por espaço em breve: Juan Alano, que estreou com bela assistência justamente para Fernandinho, e Matheusinho, anunciado no domingo após já treinar em Porangabuçu há alguns dias.