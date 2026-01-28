Iguatu e Horizonte empatam no Morenão pela segunda fase do Cearense

Foto: João Marcos Lima/ADI Iguatu e Horizonte ficaram no empate pelo Campeonato Cearense.

Iguatu e Horizonte fecharam a primeira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense nesta terça-feira, 27, com um empate em 1 a 1 no estádio Morenão, em Iguatu. Com a igualdade, as equipes vão para a segunda rodada ocupando a segunda posição dos grupos B e A, respectivamente.

A partida, que contou com a presença de público modesto no estádio, começou com um atraso de meia hora devido à ausência de energia elétrica no local. E assim como a eletricidade, a partida teve início de uma maneira fraca. No primeiro tempo, as chances mais diretas de gol foram do time visitante, mas o embate no geral teve tons burocráticos e travados.

No segundo tempo, com os dois times mais dispostos, o jogo ganhou mais emoções e gols. O primeiro tento ocorreu aos 15 minutos, para o time da casa, Iguatu, com gol do camisa 10, Cássio. Antes do apito final, aos 31 minutos, o camisa 9 Anicete deixou tudo para o Horizonte, no entanto.

Com a igualdade, mas com gols marcados, as equipes se lançaram mais ao embate e houve mais finalizações. Os chutes feitos pelos dois times e tentativa de pressão criada não foram o suficiente, no entanto, para que o marcador fosse alterado ou para que uma das equipes assumisse a liderança de alguma das chaves.

Os dois times agora voltam a campo em busca da liderança e de se firmar no próprio grupo entre as posições de classificação para as semifinais no próximo final de semana, em dias distintos. No sábado, 31, o Iguatu vai até o estádio Presidente Vargas enfrentar o Fortaleza às 16h30min. No domingo, 1°, no mesmo estádio, o Horizonte se apresenta contra o Ceará às 18 horas.